Керівник ГУР Кирило Буданов / Фото: Віталій Носач

На керівника українського Головного управління розвідки Кирила Буданова від початку війни здійснили понад десять серйозних спроб замахів.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телеканалу FreeДом.

За його словами, головними цілями для Москви є верховний головнокомандувач — президент України, а також керівники українських спецслужб.

— На генерала Буданова було скоєно понад десять спроб серйозних замахів. На жаль, унаслідок цих замахів за останні 10 років є і загиблі офіцери української розвідки, — заявив представник розвідки.

За словами Андрія Юсова, багато спроб замахів на військово-політичне керівництво України не лише готувалося, а й здійснювалося.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки офіційно підтвердили отруєння дружини керівника Кирила Буданова Маріанни. Жінку отруїли важкими металами.

Раніше повідомлялось, що росфінмоніторинг включив голову Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова до переліку «терористів та екстремістів».

У грудні минулого року Кирила Буданова у Росії знову заочно заарештували у справі про теракт. Цього разу його звинуватили в причетності до більш ніж ста атак безпілотників у Москві та інших регіонах Росії, а також в анексованому Криму в період з квітня 2022 року до вересня 2023 року.

Також Кирила Буданова російська влада оголосила у міжнародний розшук і заочно заарештувала.