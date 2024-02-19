У спортивному комплексі «Зоря» 16-17 лютого пройшов відкритий чемпіонат міста з плавання, присвячений пам’яті видатного тренера Миколаївщини Григорія Бурлакова.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Відкритий Чемпіонат з плавання у Миколаєві: переможці. Фото: Управління спорту ММР Відкритий Чемпіонат з плавання у Миколаєві: переможці. Фото: Управління спорту ММР Відкритий Чемпіонат з плавання у Миколаєві: переможці. Фото: Управління спорту ММР

Вихованці КДЮСШ Україна здобули шість золотих, девʼять срібних та десять бронзових медалей. Підготували переможців змагань Олена Якуба та Вячеслав Мороз.

Відкритий Чемпіонат з плавання у Миколаєві: переможці. Фото: Управління спорту ММР Відкритий Чемпіонат з плавання у Миколаєві: переможці. Фото: Управління спорту ММР Відкритий Чемпіонат з плавання у Миколаєві: переможці. Фото: Управління спорту ММР

Раніше повідомлялось, український плавець Владислав Бухов виграв золото на дистанції 50 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу з водних видів спорту у катарській Досі.

Також, спортсменки Ксенія Байло та Софія Лискун принесли Україні четверту ліцензію у стрибках у воду на літні Олімпійські ігри у Парижі-2024.

Нагадаємо, у середу, 17 травня, у спорткомплексі «Зоря» в Миколаєві відбувся перший заплив у відремонтованому басейні.

Однак, процес передачі спорткомплексу «Зоря» розпочався ще у серпні 2018 року. У березні 2020 року відбулася передача спорткомплексу «Зоря» ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект» до комунальної власності міста Миколаєва. Крім того, державне підприємство «Укроборонпром» компенсувало місту 5 мільйонів гривень на ремонт спорткомплексу «Зоря».

Після передачі спорткомплексу до міської влади Олександр Сенкевич обіцяв запустити басейн «Зоря» восени 2020 року. Проте роботи затягнулися. Восени 2021 року управління капітального будівництва Миколаївської міської ради оголосило торги на капітальний ремонт та реставрацію спорткомплексу «Зоря» з очікуваною вартістю 94 мільйони 915 тисяч 520 гривень.

Відомо, що у грудні 2021-го віце-мер Віталій Луков заявив, що реконструкція спорткомплексу «Зоря» завершиться не раніше за другу половину 2022 року. Пізніше під час реконструкції басейну у спортивному комплексі «Зоря» виявили 7 тріщин у чаші об'єкта.

Зокрема, під час виконання ремонтних робіт басейну спорткомплексу «Зоря» в Миколаєві заступник голови Миколаївської ОВА Валентин Гайдаржи доповів, що забудовники стикнулися з рядом проблем, основні з них стосувались посилення фундаменту та доступу людей з інвалідністю.

Як розповів «НикВести» директор комунальної установи «Центральний міський стадіон» Володимир Коссе, з моменту запуску роботи басейну у спортивному комплексі «Зоря» в Миколаєві має виторг у 300 тисяч гривень на місяць.