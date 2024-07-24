Миколаївські спортсмени вибороли дві нагороди мультиспортивних змагань, фото: Миколаївська ОВА

З 12 по 24 липня в угорських містах Дебрецен і Мішкольц відбулася мультиспортивна подія – Європейські студентські ігри.

Як повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація, цей проєкт, організований Європейською федерацією студентського спорту (EUSA) раз на два роки. За медалі у 18 видах спорту змагались понад 4500 учасників з більш ніж 40 країн, які представили понад 350 університетів.

Збірна України була представлена у шести видах: баскетбол 3х3 (чоловіки та жінки), бадмінтон, футбол (чоловіки та жінки), футзал (чоловіки та жінки), пляжний волейбол (чоловіки) та дзюдо.

Команду складали 119 спортсменів та тренерів, що представляли 8 українських університетів, серед яких спортсмени Миколаївського національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

У змаганнях з бадмінтону миколаївські спортсмени вибороли дві нагороди мультиспортивних змагань:

Поліна Ткач та В'ячеслав Яковлев у змішаній парній категорії (мікст) завоювали бронзові нагороди;

Поліна Ткач та Ярослава Ванцаровська у жіночій парній категорії посіли третю сходинку п’єдесталу пошани.

Нагадаємо, що протягом 5-7 квітня на Мальті проходив турнір з бадмінтону — Malta International 2024. Миколаївські спортсмени вибороли нагороди в змішаній парній та жіночій парній категорії.