З 12 по 24 липня в угорських містах Дебрецен і Мішкольц відбулася мультиспортивна подія – Європейські студентські ігри.
Як повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація, цей проєкт, організований Європейською федерацією студентського спорту (EUSA) раз на два роки. За медалі у 18 видах спорту змагались понад 4500 учасників з більш ніж 40 країн, які представили понад 350 університетів.
Збірна України була представлена у шести видах: баскетбол 3х3 (чоловіки та жінки), бадмінтон, футбол (чоловіки та жінки), футзал (чоловіки та жінки), пляжний волейбол (чоловіки) та дзюдо.
Команду складали 119 спортсменів та тренерів, що представляли 8 українських університетів, серед яких спортсмени Миколаївського національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.
У змаганнях з бадмінтону миколаївські спортсмени вибороли дві нагороди мультиспортивних змагань:
Нагадаємо, що протягом 5-7 квітня на Мальті проходив турнір з бадмінтону — Malta International 2024. Миколаївські спортсмени вибороли нагороди в змішаній парній та жіночій парній категорії.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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З 12 по 24 липня в угорських містах Дебрецен і Мішкольц відбулася мультиспортивна подія – Європейські студентські ігри.
Як повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація, цей проєкт, організований Європейською федерацією студентського спорту (EUSA) раз на два роки. За медалі у 18 видах спорту змагались понад 4500 учасників з більш ніж 40 країн, які представили понад 350 університетів.
Збірна України була представлена у шести видах: баскетбол 3х3 (чоловіки та жінки), бадмінтон, футбол (чоловіки та жінки), футзал (чоловіки та жінки), пляжний волейбол (чоловіки) та дзюдо.
Команду складали 119 спортсменів та тренерів, що представляли 8 українських університетів, серед яких спортсмени Миколаївського національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.
У змаганнях з бадмінтону миколаївські спортсмени вибороли дві нагороди мультиспортивних змагань:
Нагадаємо, що протягом 5-7 квітня на Мальті проходив турнір з бадмінтону — Malta International 2024. Миколаївські спортсмени вибороли нагороди в змішаній парній та жіночій парній категорії.