Глава Николаевской ОВА Виталий Ким попросил предприятия области переориентироваться на ночные смены.
Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Это не касается тех, кто имеет мобилизационные задачи.
Также он предупредил облэнерго о подключениях предприятий по «принципу телефонного права».
«Если облэнерго будет раздавать мощность по принципу телефонного права, будет давать объяснения СБУ!», - написал он.
Ранее сообщалось, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким потребует от «Николаевоблэнерго» пересмотра графиков отключений электроэнергии по области.
Напомним, руководители операторов систем распределения будут нести персональную ответственность в случае нарушений графиков отключения электроэнергии.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким попросил предприятия области переориентироваться на ночные смены.
Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Это не касается тех, кто имеет мобилизационные задачи.
Также он предупредил облэнерго о подключениях предприятий по «принципу телефонного права».
«Если облэнерго будет раздавать мощность по принципу телефонного права, будет давать объяснения СБУ!», - написал он.
Ранее сообщалось, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким потребует от «Николаевоблэнерго» пересмотра графиков отключений электроэнергии по области.
Напомним, руководители операторов систем распределения будут нести персональную ответственность в случае нарушений графиков отключения электроэнергии.