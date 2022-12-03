Глава Николаевской ОВА Виталий Ким попросил предприятия области переориентироваться на ночные смены.

Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

Это не касается тех, кто имеет мобилизационные задачи.

Также он предупредил облэнерго о подключениях предприятий по «принципу телефонного права».

«Если облэнерго будет раздавать мощность по принципу телефонного права, будет давать объяснения СБУ!», - написал он.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким потребует от «Николаевоблэнерго» пересмотра графиков отключений электроэнергии по области.