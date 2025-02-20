За місяць місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴29 млн податку на нерухомість

Головна вулиця Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У січні 2025 року місцеві бюджети Миколаївської області отримали 29,2 мільйона гривень податку на нерухоме майно, що на 5,4 мільйона гривень більше, ніж у січні 2024 року.

Як повідомило головне управління ДПС у Миколаївській області, основну частину надходжень забезпечили юридичні особи — власники нерухомості сплатили 24,1 мільйона гривень. Водночас фізичні особи перерахували 5,1 мільйона гривень.

Податкова служба Миколаївщини закликає платників своєчасно виконувати свої податкові зобов’язання щодо майнових податків.

«Платники податків мають можливість самостійно провести звірку щодо розрахунків з бюджетом через Електронний кабінет платника або через мобільний застосунок «Моя податкова», — говориться в повідомленні.

Нагадаємо, що у січні 2025 року підприємці Миколаївщини перерахували до місцевих бюджетів 201,2 мільйона гривень єдиного податку.