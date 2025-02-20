Миколаївщина у 2024 році експортувала товарів майже на $900 млн, фото: forbes.ua

У 2024 році підприємства Миколаївської області продали за кордон товарів на 880,3 мільйона доларів, що на 12% менше, ніж у 2023 році. Імпорт склав 510,3 мільйона доларів, зменшившись на 6,2%.

Загалом область продала за кордон товарів у 1,7 разів більше, ніж завезла, що дало позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в 370 мільйонів доларів, повідомили у Головному управлінні статистики в Миколаївській області.

Зазначається, що експорт товарів з Миколаївщини здійснювався до 87 країн. Найбільшими покупцями стали Іспанія, Єгипет, Туреччина, Нідерланди, Індія та Італія.

Понад половину експорту (52,2%) склало зерно, ще 15,7% — насіння та плоди олійних рослин. Також значну частку експорту займали олія (12,9%), готові харчові продукти (7,1%) і машини та електротехнічне обладнання (6,1%).

У 2024 році область імпортувала продукцію з 93 країн. Основними постачальниками були Китай, Німеччина, Туреччина, Польща, США та Італія.

Найбільше імпортували техніку та електрообладнання (30,3%), транспорт (21%), харчові продукти (10,5%), хімічну продукцію (10,2%) та пластмаси (10%).

Нагадаємо, що у 2024 році аграрії Миколаївської області експортували сільськогосподарську продукцію на 700 мільйонів доларів, що склало 96% у структурі експорту регіону.

Загалом, у 2024 році Україна відкрила доступ до 16 нових експортних ринків. Слід зазначити, що українська система контролю визнана ключовими торговельними партнерами, зокрема Китаєм, Канадою, США, країнами ЄС.