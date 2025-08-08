На добудову скверу біля школи №20 потрібно ще ₴30 млн, але в бюджеті Миколаєва цих грошей немає, — Сєнкевич

Зелена зона у Миколаєва, архівне фото «МикВісті» узяте для ілюстрації

На завершення будівництва скверу «Миколаївський» біля школи №20 в Інгульському районі потрібно ще 31,7 мільйона гривень.

Така вартість стала відома після коригування проєктно-кошторисної документації, розповів міський голова Олександр Сєнкевич під час своєї пресконференції за результатами перших півроку роботи 30 липня, пишуть «МикВісті».



Однак наразі цих коштів у бюджеті Миколаєва немає, повідомив міський голова.

— Спеціалісти проаналізували виконання робіт, зробили апдейт проєкту і наразі вартість закінчення робіт складає 31 мільйон 700 тисяч гривень. Як ви розумієте, сьогодні ми не маємо такої суми коштів для того, щоб вкласти їх в цей сквер. Тому завершення його реконструкції відкладається, але найближчим часом ми проведемо благоустрій, встановлення нових лавок, щоб він був, як мінімум, зручним для перебування, хай і не сучасним, адже поки що немає грошей, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що у 2023 році департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради мав намір витратити більше двох мільйонів гривень на утримання та догляд за міським сквером «Миколаївський».

Як відомо, в грудні 2020 року розпочалась реконструкція скверу «Миколаївський». У торгах на реконструкцію перемогла фірма «Благоустрій-НК». Сума реконструкції скверу становила 13 мільйонів 868 тисяч 844 гривні, з яких: 1 мільйон 247 тисяч 808 гривень було заплановано на 2020 рік та 12 мільйонів 621 тисяча 36 гривень — на 2021 рік. Роботи підрядник мав виконати до 1 квітня 2021 року.

Проте процес затягнувся після скандалу з вирубуванням дубів у сквері — працівники підрядної фірми вирубали дерева, щоби прокласти дорогу з тротуарної плитки. Тоді директор Департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренєв зазначив, що для впорядкування неупорядкованого об'єкту доведеться чимось пожертвувати.

Вирубка дерев у сквері «Миколаївський», січень 2021 року. Фото: Олександр Голобродський / Facebook Вирубка дерев у сквері «Миколаївський», січень 2021 року. Фото: Олександр Голобродський / Facebook

У результаті мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що хоче проектувати пішохідні зони у місті навколо дерев, щоб уникнути їхньої вирубки. Він пообіцяв восени озеленити цей сквер і висадити у ньому молоді дерева.

Варто зазначити, що у листопаді 2019 року Департамент ЖКГ Миколаївської міськради видав дозвіл на знесення 15 здорових дерев фірмі ТОВ «Благоустрій-НК», яка займалася капітальним ремонтом скверу імені Михайла Олександрова. У грудні 2020 року співробітники поліції проводили обшуки в Департаменті житлово-комунального господарства у справі про ремонт цього скверу. У поліції повідомили, що вартість реконструкції скверу імені Олександрова було завищено на 200 тисяч гривень.

Також повідомлялося, що у сквері «Миколаївський», де наприкінці 2021 року розпочалися роботи з реконструкції, невідомі «звели» невеликий будиночок із плитки підрядника.