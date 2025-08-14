Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    15 серпня, 2025

  • 22.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 15 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 22.5° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Кабміні відзвітували, що виділили додаткові ₴1,6 млрд на компенсації за зруйноване житло

Наслідки російських атак по Миколаєві. Фото: «МикВісті»Наслідки російських атак по Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Кабінет Міністрів виділив Мінрозвитку додаткові 1,6 мільярда гривень на фінансування програми «єВідновлення». Кошти спрямують на допомогу сім’ям, які втратили оселі через війну.

Про це повідомила  прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, близько 1,3 мільярда гривень передбачені на житлові сертифікати для придбання нового помешкання замість зруйнованого. Така допомога охопить 839 заявників.

Також, 335 мільйонів гривень підуть на відновлення будинків на власних земельних ділянках — цим скористаються 152 родини. Загалом компенсацію отримають близько тисячі сімей.

— Завдяки програмі люди зможуть отримати власне житло та повернутися до звичного життя, — запевнили прем’єр-міністерка.

Також читайте статтю «МикВісті»: «Живемо під плівкою»: як на Миколаївщині діє програма компенсації за зруйноване житло».

Останні новини про: Війна в Україні

МАГАТЕ зафіксувало складнощі з постачанням води для охолодження реакторів на Запорізькій АЕС
З російського полону повернули ще 20 миколаївських морпіхів
Росія вивезла з окупованих територій України 2,5 млн тонн пшениці нового врожаю
Реклама

Читайте також:

новини

План доброчесності покликаний мінімізувати «фаворитизм» серед депутатів та чиновників мерії Миколаєва, — проєкт рішення

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Корабельному районі Миколаєва через обстріл зруйновано сім будинків, ще 125 — пошкоджені

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині овочі, молоко й одяг подешевшали: як змінилися ціни у липні

Світлана Іванченко
новини

Куди піти у Миколаєві: театральні прем’єри, концерти, кіно та розваги для дітей

Марія Хаміцевич
новини

«Змушені жити в постійному смороді»: мешканці Миколаєва вимагають ремонту аварійної каналізації

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росія вивезла з окупованих територій України 2,5 млн тонн пшениці нового врожаю
З російського полону повернули ще 20 миколаївських морпіхів
МАГАТЕ зафіксувало складнощі з постачанням води для охолодження реакторів на Запорізькій АЕС

У Корабельному районі Миколаєва через обстріл зруйновано 7 будинків, ще 125 — пошкоджені

План доброчесності покликаний мінімізувати «фаворитизм» серед депутатів та чиновників мерії

6 годин тому

Державний архів збереже 146 сюжетів «МикВісті» про війну та життя громад

Аліна Квітко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay