У Кабміні відзвітували, що виділили додаткові ₴1,6 млрд на компенсації за зруйноване житло

Наслідки російських атак по Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Кабінет Міністрів виділив Мінрозвитку додаткові 1,6 мільярда гривень на фінансування програми «єВідновлення». Кошти спрямують на допомогу сім’ям, які втратили оселі через війну.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, близько 1,3 мільярда гривень передбачені на житлові сертифікати для придбання нового помешкання замість зруйнованого. Така допомога охопить 839 заявників.

Також, 335 мільйонів гривень підуть на відновлення будинків на власних земельних ділянках — цим скористаються 152 родини. Загалом компенсацію отримають близько тисячі сімей.

— Завдяки програмі люди зможуть отримати власне житло та повернутися до звичного життя, — запевнили прем’єр-міністерка.

