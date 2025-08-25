Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Україна за пів року імпортувала автобусів на понад $31 млн

Україна за пів року імпортувала автобусів на понад $31 млн

З січня по червень 2025 року в Україну було ввезено 624 автобуси (разом із мікроавтобусами) на загальну суму $31,3 мільйона.

Про це повідомляє асоціація «Укравтопром» з посиланням на дані Держстату.

Серед цієї кількості 179 транспортних засобів були новими, а 445 — вживаними. Імпорт нових автобусів обійшовся у $8,9 мільйонів, тоді як вживані коштували $22,4 мільйона.

Основним постачальником нових автобусів для України стала Туреччина, яка відправила 143 одиниці на загальну суму $6,1 мільйона. Серед уживаного транспорту найбільші поставки надійшли з Німеччини — 148 автобусів загальною митною вартістю $6,2 мільйона.

Нагадаємо, в Україні продажі електромобілів зросли майже на 50%.

