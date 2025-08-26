В Одесі середній чек у ресторанах зріс на 17%, — дослідження

У першому півріччі 2025 року середній чек у закладах громадського харчування в Одесі та Києві зріс на 17%, а у Вінниці — на 32%. Водночас відвідуваність барів і ресторанів по країні скоротилася на 9%.

Про це свідчать дослідження компанії Poster, пишуть «МикВісті».

Інфографіка: компанія Poster

У першому півріччі 2025 року виручка українських закладів харчування збільшилася на 5%. Серед міст, які увійшли до дослідження, лідером за темпами зростання став Львів (+7%), Одеса та Харків — (+6%). А серед форматів — суші-заклади (+9%).

Інфографіка: компанія Poster

Середній чек у закладах по Україні зріс на 17% і тепер становить 171 гривень. Найбільше подорожчали бари (+19%, до 476 гривень) та кав’ярні (+18%, до 108 гривень). У кафе рахунок зріс до 307 гривень (+17%), у ресторанах — до 675 гривень (+17%).

Кількість відвідувачів барів і ресторанів впала на 16%, тільки суші-заклади втримали показники минулого року.

Інфографіка: компанія Poster

Інфографіка: компанія Poster

За словами співзасновника Poster Родіона Єрошека, українці почала менше себе балувати через зростання цін.

— Цифри показують не те, що українці стали їсти більше чи балувати себе частіше, а те, що улюблена кава чи вечеря в ресторані подорожчали: за ті самі замовлення тепер доводиться платити більше, — пояснив Родіон Єрошек.

Дані дослідження базуються на статистиці продажів у 8800 закладах по всій Україні.

Нагадаємо, у липні в Миколаївській області овочі подешевшали майже на чверть, однак пальне, яйця та деякі інші товари подорожчали. З початку року споживчі ціни в регіоні зросли на 6,6%, а за рік майже на 15%.