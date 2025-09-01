Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Уряд виділив ₴34 млн на відновлення річки Березань у Миколаївській області

Уряд виділив 34 млн грн на водозабезпечення Миколаївщини. Фото: Юлія СвириденкоУряд виділив 34 млн грн на водозабезпечення Миколаївщини. Фото: Премʼєр-міністр Юлія Свириденко, телеграм-канал

Кабінет Міністрів виділив 34 мільйони гривень на водозабезпечення у Миколаївській області. 

Відповідне розпорядження було прийнято на урядовому засіданні.

Згідно з документом, внесено зміни до Державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, що зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року. На потреби Миколаївщини перерозподілено 34 мільйони гривень, які спрямують на заходи для гарантування стабільного доступу до води у посушливий період.

— Щоб гарантувати стабільний доступ до води у посушливий період, Уряд перерозподілив 34 млн грн у межах державної програми на потреби Миколаївщини. Каскад водосховищ у басейні річки Березань забезпечує питною водою понад 9,2 тис. мешканців із 15 громад та зрошення майже 10 тис. гектарів сільгоспземель, — написала премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

Масовий мор риби у водосховищі села Нечаяне на Миколаївщині, фото: Нечаянська територіальна громадаМасовий мор риби у водосховищі села Нечаяне на Миколаївщині, фото: Нечаянська територіальна громада
Масовий мор риби у водосховищі села Нечаяне на Миколаївщині, фото: Нечаянська територіальна громадаМасовий мор риби у водосховищі села Нечаяне на Миколаївщині, фото: Нечаянська територіальна громада

Зокрема, у листопаді–грудні 2025 року планується наповнення каскаду наливних водосховищ області. Головним розпорядником бюджетних коштів визначено Державне агентство водних ресурсів України.

Уряд підкреслює, що ці кроки дозволять забезпечити безперебійне функціонування водоподаючих водосховищ, підтримати баланс підземних горизонтів прісної води та створити стійкі умови для міжбасейнового перекидання водних ресурсів у маловодний регіон Причорномор’я. Це сприятиме стабільному доступу населення та економіки області до безпечних і доступних джерел води.

Нагадаємо, що у липні у сільській раді Нечаяного заявили про критичне обміління річки Березань. Нечаянська сільська рада зверталася з проблемою обміління річки Березань до органів державної влади, однак «питання наповнення річки досі не вирішувалось».

Пізніше стало відомо, що у водосховищі села Нечаяне стався масовий мор риби.

