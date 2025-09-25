  • четвер

Клуб

На Миколаївщині кількість прозорих компаній скоротилась до 115

За останні місяці на Миколаївщині кількість компаній, що входять до Клубу білого бізнесу, зменшилася майже на третину — з 179 до 115. Подібна тенденція характерна і для всієї України.

Про це свідчать аналітичні дані Опендатабот, пишуть «МикВісті».

Загалом по Україні кількість компаній, які відповідають стандартам прозорого ведення бізнесу, за останній квартал скоротилася на 26%. Наразі до переліку входять 6619 компаній та 530 ФОПів. За три місяці зі списку вибули понад 3200 підприємств, а додалося лише 940. Також зменшилася кількість компаній із закритими даними — з 33 до 24.

Де найбільше компаній з Клубу білого бізнесу. Інфографіка: ОпендатаботДе найбільше компаній з Клубу білого бізнесу. Інфографіка: Опендатабот

Найбільше прозорих компаній працює у Києві — 1689 (25,5% від загальної кількості). До п’ятірки регіонів-лідерів також увійшли Дніпропетровщина (631), Київщина (498), Львівщина (467) та Полтавщина (311). В Одеській області таких компаній — 235, а на Херсонщині — лише 9.

За галузями найбільша частка бізнесу зосереджена у сфері торгівлі та ремонту автотранспорту — 1 485 компаній (понад п’ята частина списку). Далі йдуть переробна промисловість (1 054) та аграрний сектор (952).

Сфери діяльності компаній з Клубу білого бізнесу. Інфографіка: ОпендатаботСфери діяльності компаній з Клубу білого бізнесу. Інфографіка: Опендатабот

Серед учасників є 20 компаній із річним доходом понад десять мільярдів гривень, ще 220 заробляють від одного до десяти мільярдів гривень. Найбільша група — підприємства з оборотом від десяти до 100 мільйонів гривень (2751 компанія). Водночас 130 компаній не подали фінансової звітності, а 24 залишаються з закритими даними.

До оновленого списку потрапили також 530 ФОПів. З них 7 мають закриті дані. Найбільше підприємців зареєстровано у Києві (82, або 16%). Далі йдуть Дніпропетровщина (11%) та Львівщина (9%).

Найпопулярнішою сферою серед ФОПів є торгівля — 200 учасників (38%). Також активно представлені транспорт і логістика (11%), адмінпослуги (10%) та сфера харчування (9%).

Сфери діяльності фопів з Клубу білого бізнесу. Інфографіка: ОпендатаботСфери діяльності фопів з Клубу білого бізнесу. Інфографіка: Опендатабот

Нагадаємо, що станом на середину липня цього року до Клубу білого бізнесу входили 179 компаній, зареєстрованих в Миколаївській області.

