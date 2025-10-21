«Миколаївські парки» у «теплій атмосфері» обговорили співпрацю з данськими інвесторами
- Ірина Олехнович
16:43, 21 жовтня, 2025
У понеділок, 21 жовтня, комунальне підприємство «Миколаївські парки» відвідала делегація інвесторів з Королівства Данії разом із представниками посольства Данії в Україні.
Як повідомляє підприємство на своїй сторінці у Facebook, метою візиту було ознайомити данських інвесторів з діяльністю КП та обговорити перспективи подальшої співпраці, зокрема можливе залучення інвестицій у розвиток міської інфраструктури Миколаєва.
Зазначається, що під час зустрічі працівники підприємства продемонстрували техніку, отриману завдяки підтримці данської сторони — комбіновані підмітально-прибиральні машини фірми Egholm.
В «Миколаївських парках» заявили, що зустріч пройшла «у теплій та продуктивній атмосфері».
«Зустріч пройшла у теплій та продуктивній атмосфері. Інвестори висловили зацікавленість у подальшій співпраці з містом Миколаєвом та підприємством, відзначивши високий рівень підготовки фахівців і чітку організацію процесів», — йдеться у дописі КП «Миколаївські парки».
Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» придбає спеціалізовану техніку для прибирання вулиць — підмітально-прибиральну машину в комплекті з навісним обладнанням.
Нова техніка для КП «Парки»
Рік тому, у вересні 2024 року, депутати Миколаївської міської ради погодили кредит у 43 мільйони гривень для КП «Миколаївські парки» на закупівлю нової техніки. Як повідомлялось, її використовуватимуть для зимового та літнього прибирання міста.
Сума кредиту — це 60% від загальної вартості техніки, яка складає 1 мільйон євро.
У проєкті рішення, опублікованому на сайті міської ради 28 серпня 2024 року, спочатку вказувалося, що Данія має профінансувати 40% закупівлі техніки.
Однак в оновленому проєкті рішення, опублікованому на сайті міської ради 23 вересня 2024 року, зникла інформація про фінансування датчанами 40%. Там зазначається лише, що «частина коштів буде сплачено за рахунок грантових коштів Експортно-інвестиційного фонду Данії», однак про який саме відсоток фінансування йдеться — не вказується.
Після цього бюджетна комісія рекомендувала сесії розглянути проєкт рішення, але за умови якщо в документі буде прописано, що авансовий платіж у розмірі 40% від загальної суми буде покритий грантовими коштами від Експортно-інвестиційного фонду Данії.
