«Миколаївські парки» у «теплій атмосфері» обговорили співпрацю з данськими інвесторами

«Миколаївські парки» обговорили співпрацю з данськими інвесторами. Фото: КП "Миколаївські парки"

У понеділок, 21 жовтня, комунальне підприємство «Миколаївські парки» відвідала делегація інвесторів з Королівства Данії разом із представниками посольства Данії в Україні.

Як повідомляє підприємство на своїй сторінці у Facebook, метою візиту було ознайомити данських інвесторів з діяльністю КП та обговорити перспективи подальшої співпраці, зокрема можливе залучення інвестицій у розвиток міської інфраструктури Миколаєва.

Зазначається, що під час зустрічі працівники підприємства продемонстрували техніку, отриману завдяки підтримці данської сторони — комбіновані підмітально-прибиральні машини фірми Egholm.

В «Миколаївських парках» заявили, що зустріч пройшла «у теплій та продуктивній атмосфері».

«Зустріч пройшла у теплій та продуктивній атмосфері. Інвестори висловили зацікавленість у подальшій співпраці з містом Миколаєвом та підприємством, відзначивши високий рівень підготовки фахівців і чітку організацію процесів», — йдеться у дописі КП «Миколаївські парки».

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» придбає спеціалізовану техніку для прибирання вулиць — підмітально-прибиральну машину в комплекті з навісним обладнанням.

Нова техніка для КП «Парки»

Рік тому, у вересні 2024 року, депутати Миколаївської міської ради погодили кредит у 43 мільйони гривень для КП «Миколаївські парки» на закупівлю нової техніки. Як повідомлялось, її використовуватимуть для зимового та літнього прибирання міста.

Сума кредиту — це 60% від загальної вартості техніки, яка складає 1 мільйон євро.

У проєкті рішення, опублікованому на сайті міської ради 28 серпня 2024 року, спочатку вказувалося, що Данія має профінансувати 40% закупівлі техніки.

Однак в оновленому проєкті рішення, опублікованому на сайті міської ради 23 вересня 2024 року, зникла інформація про фінансування датчанами 40%. Там зазначається лише, що «частина коштів буде сплачено за рахунок грантових коштів Експортно-інвестиційного фонду Данії», однак про який саме відсоток фінансування йдеться — не вказується.

Після цього бюджетна комісія рекомендувала сесії розглянути проєкт рішення, але за умови якщо в документі буде прописано, що авансовий платіж у розмірі 40% від загальної суми буде покритий грантовими коштами від Експортно-інвестиційного фонду Данії.