Демонтаж частини зруйнованого дому на Крилова у Миколаєві може виконати UNDP, — ДЖКГ
Аліса Мелік-Адамян
11:40, 07 листопада, 2025
Вартість демонтажу зруйнованого російським ударом будинку на вулиці Крилова, 54 у Миколаєві за два роки зросла з 5 до 25 мільйонів гривень. Тепер частковий демонтаж об’єкта може здійснити Програма розвитку ООН (UNDP).
Про це під час брифінгу розповіли заступники директора департаменту ЖКГ Миколаєва Ігор Набатов та Артем Сапожник, пишуть «МикВісті».
У ДЖКГ зазначили, що неодноразово проводили зустрічі із мешканцями дому, однак ті відмовлялись від демонтажу, наполягаючи на тому, що будинок реально відновити. За цей час вартість робіт зросла з 5 до 25 мільйонів гривень.
— Будинок напряму пов'язаний з тим, що він пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів, то згідно порядку про демонтаж та закону про містобудівну діяльність, нам необхідно було отримання цієї згоди. І без згоди мешканців ми не могли рухатись далі. На сьогоднішній день демонтаж, навіть згідно останнього технічного звіту, там по сьомий поверх, демонтаж буде коштувати мільйонів 25. Це просто для розуміння того, що ми мали можливість і фактично могли це зробити. Тому на сьогоднішній день цей будинок поки що залишається в такому підвішеному стані, — зазначив Артем Сапожник.
Ігор Набатов додав, що остаточний третій технічний звіт дав можливість усім жителям отримати житлові сертифікати в рамках програми «єВідновлення». Зазначимо, що третя експертиза рекомендувала знести 8-10 поверхи сьомого під'їзду.
Тому на зараз департамент готується до чергової спроби демонтажу спільно з UNDP.
— В нас є спроба №3. У взаємодії з UNDP підписано вже третій контракт по місту Миколаєву та Миколаївській області. Там знову є ця адреса. Чому знову? Тому що перші два рази підрядник відмовлявся робити демонтажні роботи у зв'язку з тим, що він давав розрахунок в рамках свого договору з UNDP на ці роботи в цілому комплексно, без часткового демонтажу. Частковий більш дорогий, у зв'язку з тим, що треба використовувати додаткові обладнання, які дадуть можливість не зруйнувати ту частину, яка залишається. Коли ми почали роботу з ОВА, з UNDP в частині наповнення під третій контракт, то нарешті UNDP дало можливість окремо визначити об'єкти під повний демонтаж і окремо під частковий демонтаж. І наскільки нам відомо, чи не перший об'єкт, який вони планують в рамках цього контракту реалізовувати, це саме Крилова, 54, — додав Ігор Набатов.
Зруйнований будинок на Крилова, 54
Ворожий удар по будинку на Крилова, 54 стався у вересні 2022 року. Тоді по будівлі вдарили ракетами типу С-300.
Про відмову власників квартир по Крилова, 54 щодо демонтажу частини напівзруйнованого будинку стало відомо в середині жовтня 2023 року. Тоді в Департаменті житлово-комунального господарства міської ради повідомили, що не знають як вирішувати цю проблему.
Пізніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич пояснив, страх місцевих зумовлений тим, що їхні земельні ділянки можуть стати об'єктом будівництва маєтків. Водночас директор Департаменту ЖКГ Дмитро Бездольний повідомив, що якщо місцеві й надалі будуть відмовляти у демонтажі, то у подальшому отримають мінімальні шанси на відновлення будинку.
У листопаді 2023 року жителі багатоповерхівки замовили незалежну експертизу напівзруйнованої ворожим обстрілом будівлі, яка дала відповідь, що дім можна відновлювати.
Для остаточного розуміння того, чи підлягає зруйнований підʼїзд багатоповерхівки на Крилова, 54 відновленню, департамент житлово-комунального господарства замовив третю експертизу.
