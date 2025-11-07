Демонтаж частини зруйнованого дому на Крилова у Миколаєві може виконати UNDP, — ДЖКГ

Пошкоджений підʼїзд будинку на Крилова в Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Вартість демонтажу зруйнованого російським ударом будинку на вулиці Крилова, 54 у Миколаєві за два роки зросла з 5 до 25 мільйонів гривень. Тепер частковий демонтаж об’єкта може здійснити Програма розвитку ООН (UNDP).

Про це під час брифінгу розповіли заступники директора департаменту ЖКГ Миколаєва Ігор Набатов та Артем Сапожник, пишуть «МикВісті».

У ДЖКГ зазначили, що неодноразово проводили зустрічі із мешканцями дому, однак ті відмовлялись від демонтажу, наполягаючи на тому, що будинок реально відновити. За цей час вартість робіт зросла з 5 до 25 мільйонів гривень.

— Будинок напряму пов'язаний з тим, що він пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів, то згідно порядку про демонтаж та закону про містобудівну діяльність, нам необхідно було отримання цієї згоди. І без згоди мешканців ми не могли рухатись далі. На сьогоднішній день демонтаж, навіть згідно останнього технічного звіту, там по сьомий поверх, демонтаж буде коштувати мільйонів 25. Це просто для розуміння того, що ми мали можливість і фактично могли це зробити. Тому на сьогоднішній день цей будинок поки що залишається в такому підвішеному стані, — зазначив Артем Сапожник.

Ігор Набатов додав, що остаточний третій технічний звіт дав можливість усім жителям отримати житлові сертифікати в рамках програми «єВідновлення». Зазначимо, що третя експертиза рекомендувала знести 8-10 поверхи сьомого під'їзду.

Тому на зараз департамент готується до чергової спроби демонтажу спільно з UNDP.