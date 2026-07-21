Через атаки РФ в Україні можуть зрости ціни на оренду складів: що прогнозують аналітики

Наслідки атак по Одещині. Архівне фото: ДСНС

Масовані російські атаки за останній рік пошкодили понад 500 тисяч квадратних метрів логістичної нерухомості в Україні. Через скорочення складських площ орендні ставки можуть зрости на 10–12%, однак суттєвого впливу на ціни для споживачів не очікують.

Про це розповів CEO Бюро інвестиційних програм Олександр Бондаренко в коментарі «Інтерфакс-Україна».

За його словами, за останній рік у Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі знищені або пошкоджені близько 400–440 тисяч квадратних метрів сухих і холодильних складів класів «А» та «В». Ще 100–120 тисяч квадратних метрів припадає на поштові термінали.

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Загальні втрати від знищення логістичних складів оцінюють приблизно у 300 мільйонів доларів. Збитки нерухомості «Нової пошти» по Україні становлять близько 50 мільйонів доларів.

Експерт зазначив, що ще у 2022 році Україна втратила 600–700 тисяч квадратних метрів складських площ. Загальна площа складів класів «А» і «В» скоротилася з довоєнних 3,2 мільйони до 2,6 мільйонів квадратних метрів.

Однією з найбільших атак за останній рік стало знищення логістичного комплексу Amtel площею 100 тисяч квадратних метрів разом із товарами орендарів, зокрема імпортерів WineTime та Goodwine.

Водночас Бондаренко вважає, що подорожчання оренди складів матиме мінімальний вплив на кінцеву вартість товарів. За його словами, імпортери та дистриб’ютори навчилися розподіляти запаси між різними регіонами та швидко переміщувати продукцію з інших логістичних хабів до постраждалих областей.

Нагадаємо, що «Нова пошта» оголосила про закриття свого відділення в Комишувасі Запорізької області через постійні обстріли.