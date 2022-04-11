Актеры Николаевского художественного академического драматического театра дали спектакль вынужденным переселенцам из населенных пунктов Николаевской и Херсонской областей.

Об этом говорится в сюжете телеканала «НИС-ТВ».

Зрителями стали люди, которые потеряли собственный дом, рассказал журналистам главный режиссер театра Евгений Курман.

Директор учреждения Артем Свистун отметил, что таким образом коллектив хотел поддержать соотечественников, которые пережили страшнейшие события полномасштабной войны России против Украины.

Отметим, что в первые дни агрессии колеектив театра отказался от слова «русский» в своем названии и выступил за переименование.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.