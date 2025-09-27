  • субота

«Подорож без квитка»: 3 миколаївські музеї сьогодні можна відвідати безкоштовно

Музей суднобудування і флоту. Архівне фото: «МикВісті»Музей суднобудування і флоту. Архівне фото: «МикВісті»

У суботу, 27 вересня, мешканці та гості Миколаєва зможуть безкоштовно відвідати три провідні музеї міста. Акцію «Подорож без квитка» організували з нагоди Всесвітнього дня туризму.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА. 

У рамках ініціативи сьогодні з 14:00 до 17:00 вхід до музеїв буде безкоштовним.

До акції долучилися:

  • Миколаївський обласний краєзнавчий музей — один із найстаріших в Україні, заснований у 1913 році, із понад 180 тисячами експонатів археології, природи, етнографії та історії.
  • Миколаївський обласний художній музей ім. В. В. Верещагіна — заснований у 1914 році, зберігає понад 10 тисяч творів мистецтва, серед яких роботи Іллі Рєпіна, Архипа Куїнджі та Василя Верещагіна.
  • Миколаївський музей суднобудування і флоту — розташований в історичній будівлі XVIII століття, розповідає про розвиток суднобудування та історію флоту.

Організатори закликають містян скористатися нагодою дізнатися більше про історію, культуру та мистецьку спадщину Миколаївщини.

Нагадаємо, що у неділю 28 вересня у Київському національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки відбудеться показ вистави «Русалонька» у виконанні Миколаївського академічного художнього драматичного театру.

Параплавець з Миколаєва виборов бронзу на Чемпіонаті світу
У Миколаєві почали вимикати фонтани
Лише 4% житлових будинків Миколаєва готові до опалювального сезону, — Миколаївоблтеплоенерго
новини

HOPE: Розробити проєкти відбудови усіх 54 будинків обіцяють до квітня 2026 року

Юлія Бойченко
новини

В Укроборонпромі пояснили, що по «Зорі» був не конкурс, а підбір кандидатів

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сесія у Первомайську: депутати скаржились на харчування в школах, а мер на переселенців, які не хочуть працювати

Альона Коханчук
новини

«Відновили покрівлю, готуємось облаштовувати укриття», — в UNOPS розповіли, що задоволені ходом відбудови ліцею Аркаса

Аліса Мелік-Адамян
новини

Майже 36 тисяч мешканців Миколаївщини заборгували за комунальні послуги

Світлана Іванченко
Лише 4% житлових будинків Миколаєва готові до опалювального сезону, — Миколаївоблтеплоенерго
У Миколаєві почали вимикати фонтани
Параплавець з Миколаєва виборов бронзу на Чемпіонаті світу

