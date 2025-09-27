«Подорож без квитка»: 3 миколаївські музеї сьогодні можна відвідати безкоштовно
У суботу, 27 вересня, мешканці та гості Миколаєва зможуть безкоштовно відвідати три провідні музеї міста. Акцію «Подорож без квитка» організували з нагоди Всесвітнього дня туризму.
Про це повідомили в Миколаївській ОВА.
У рамках ініціативи сьогодні з 14:00 до 17:00 вхід до музеїв буде безкоштовним.
До акції долучилися:
- Миколаївський обласний краєзнавчий музей — один із найстаріших в Україні, заснований у 1913 році, із понад 180 тисячами експонатів археології, природи, етнографії та історії.
- Миколаївський обласний художній музей ім. В. В. Верещагіна — заснований у 1914 році, зберігає понад 10 тисяч творів мистецтва, серед яких роботи Іллі Рєпіна, Архипа Куїнджі та Василя Верещагіна.
- Миколаївський музей суднобудування і флоту — розташований в історичній будівлі XVIII століття, розповідає про розвиток суднобудування та історію флоту.
Організатори закликають містян скористатися нагодою дізнатися більше про історію, культуру та мистецьку спадщину Миколаївщини.
Нагадаємо, що у неділю 28 вересня у Київському національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки відбудеться показ вистави «Русалонька» у виконанні Миколаївського академічного художнього драматичного театру.
