«Подорож без квитка»: 3 миколаївські музеї сьогодні можна відвідати безкоштовно

Музей суднобудування і флоту. Архівне фото: «МикВісті»

У суботу, 27 вересня, мешканці та гості Миколаєва зможуть безкоштовно відвідати три провідні музеї міста. Акцію «Подорож без квитка» організували з нагоди Всесвітнього дня туризму.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

У рамках ініціативи сьогодні з 14:00 до 17:00 вхід до музеїв буде безкоштовним.

До акції долучилися:

Миколаївський обласний краєзнавчий музей — один із найстаріших в Україні, заснований у 1913 році, із понад 180 тисячами експонатів археології, природи, етнографії та історії.

Миколаївський обласний художній музей ім. В. В. Верещагіна — заснований у 1914 році, зберігає понад 10 тисяч творів мистецтва, серед яких роботи Іллі Рєпіна, Архипа Куїнджі та Василя Верещагіна.

Миколаївський музей суднобудування і флоту — розташований в історичній будівлі XVIII століття, розповідає про розвиток суднобудування та історію флоту.

Організатори закликають містян скористатися нагодою дізнатися більше про історію, культуру та мистецьку спадщину Миколаївщини.

