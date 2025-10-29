На Одещині митцям будуть допомагати отримувати гранти та втілювати ідеї
Світлана Іванченко
3:35, 29 жовтня, 2025
В Одеській області незабаром з’явиться регіональний представник Українського культурного фонду (УКФ), який допомагатиме місцевим митцям, культурним інституціям та громадським організаціям.
Як повідомили у Фонді, спеціалісти пояснюватимуть вимоги грантових програм, допомагатимуть якісно подавати заявки і реалізовувати культурні ініціативи на місцях. Крім Одещини, пілотний проєкт запустять і на Сумщині.
За словами виконавчої директорки УКФ Анастасії Образцової, під час відбору регіонів команда спиралася на статистику.
— Під час відбору ми спиралися на статистику: заявники з цих областей надзвичайно активні, подають чимало ідей і заявок, однак у результаті реалізується лише 1–5 проєктів. Ми хочемо допомогти цим громадам посилити спроможність і збільшити кількість успішних кейсів, — зазначила Анастасія Образцова.
Найближчим часом вакансії регіональних представників оприлюднять на офіційному сайті фонду.
Нагадаємо, Український культурний фонд — державний інвестор розвитку культури та креативних індустрій. Інституція заснована у 2017 році, вже профінансовано 2951 проєкт. Загальна сума інвестицій: понад 2 мільярди гривень, охоплена аудиторія: 56 мільйонів осіб.
