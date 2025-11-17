  • вівторок

Клуб

На Львівщині чоловік хотів продати знайдену біля річки брошку, але вона виявилась культурною спадщиною: його судитимуть

На Львівщині чоловік хотів продати знайдену біля річки старовинну брошку. Фото: НацполіціяНа Львівщині чоловік хотів продати знайдену біля річки старовинну брошку. Фото: Нацполіція

На Львівщині місцевий житель знайшов біля річки старовинну брошку й намагався продати її на інтернет-аукціоні. Як з’ясувалося, прикраса є археологічною пам’яткою культурної спадщини та належить державі, тому її продаж заборонений. Тепер чоловік постане перед судом.

Про це повідомили в поліції Львівщини.

За даними слідства, у березні 2025 року 45-річний житель Борислава випадково знайшов поблизу річки срібну золочену фібулу-брошку — застібку для одягу, датовану другою половиною V століття та характерну для англо-саксонських прикрас того часу.

Експерти визначили, що знахідка належить до археологічних об’єктів культурної спадщини та є скарбом, який має особливу історичну, наукову й художню цінність.

Археологічні пам’ятки в Україні є державною власністю, їх не можна продавати, колекціонувати приватними особами або вивозити за кордон.

Як зазначили в поліції, попри розуміння того, що знайдений предмет є пам’яткою археології, чоловік не повідомив про нього державні органи. Натомість він привласнив знахідку, приховував її та намагався продати через інтернет-аукціон, замість передачі до Музейного фонду України.

Правоохоронці вилучили брошку та передали її на зберігання до Національного музею історії України.

На Львівщині чоловік хотів продати знайдену біля річки старовинну брошку. Фото: НацполіціяНа Львівщині чоловік хотів продати знайдену біля річки старовинну брошку. Фото: Нацполіція

Кримінальне провадження відкрили за частиною 1 статті 193 ККУ — незаконне привласнення знайденого або чужого майна. Досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду.

Обвинуваченому загрожує штраф від 1700 до 2550 гривень, або до 240 годин громадських робіт, або до двох років виправних робіт, або пробаційний нагляд на той самий строк.

Нагадаємо, нещодавно МЗС України передало Міністерству культури рідкісні артефакти, повернуті з Австралії. Повернуті артефакти доби бронзи та Середньовіччя передадуть до експозиції одного з українських музеїв, де їх зможуть побачити всі охочі.

