Виші Миколаєва отримали від Німеччини мікроавтобуси для студентів з інвалідністю
- Світлана Іванченко
17:11, 03 жовтня, 2025
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова та Миколаївський національний аграрний університет отримали мікроавтобуси. Новий транспорт призначений для підвезення студентів з інвалідністю.
Мікроавтобуси передали партнери федеральної землі Нижня Саксонія (Німеччина), повідомили у Миколаївській ОВА.
Зазначається, що співпраця Миколаївщини з Нижньою Саксонією розпочалася у лютому 2024 року, коли було підписано спільну заяву про наміри партнерського співробітництва. Документ передбачає розвиток взаємодії в освітній, соціальній, інфраструктурній та відновлювальній сферах.
У межах цієї програми область уже отримала дев’ять автобусів для освітніх, культурних і спортивних закладів, десять службових авто для поліцейських офіцерів громад, десять мікроавтобусів для дітей з особливими потребами, два самоскиди LKW Kipper DAF та іншу допомогу.
Нагадаємо, що громадам Баштанщини передали автобуси обладнаних місцями для дітей з обмеженою мобільністю.
