  • пʼятниця

    3 жовтня, 2025

  • 16.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 16.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Виші Миколаєва отримали від Німеччини мікроавтобуси для студентів з інвалідністю

Німеччина передала мікроавтобуси для вузів Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВАНімеччина передала мікроавтобуси для вузів Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова та Миколаївський національний аграрний університет отримали мікроавтобуси. Новий транспорт призначений для підвезення студентів з інвалідністю.

Мікроавтобуси передали партнери федеральної землі Нижня Саксонія (Німеччина), повідомили у Миколаївській ОВА.

Німеччина передала мікроавтобуси для вузів Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВАНімеччина передала мікроавтобуси для вузів Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА
Німеччина передала мікроавтобуси для вузів Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВАНімеччина передала мікроавтобуси для вузів Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА

Зазначається, що співпраця Миколаївщини з Нижньою Саксонією розпочалася у лютому 2024 року, коли було підписано спільну заяву про наміри партнерського співробітництва. Документ передбачає розвиток взаємодії в освітній, соціальній, інфраструктурній та відновлювальній сферах.

У межах цієї програми область уже отримала дев’ять автобусів для освітніх, культурних і спортивних закладів, десять службових авто для поліцейських офіцерів громад, десять мікроавтобусів для дітей з особливими потребами, два самоскиди LKW Kipper DAF та іншу допомогу.

Німеччина передала мікроавтобуси для вузів Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВАНімеччина передала мікроавтобуси для вузів Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА
Німеччина передала мікроавтобуси для вузів Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВАНімеччина передала мікроавтобуси для вузів Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що громадам Баштанщини передали автобуси обладнаних місцями для дітей з обмеженою мобільністю.

Останні новини про: Миколаївщина

Спортсмен із Миколаївщини виборов бронзу на чемпіонаті світу з параатлетики
Платники податків Миколаївщини сплатили до бюджетів понад ₴20 млрд
Підприємцям Миколаївщини відшкодували понад пів мільярда гривень ПДВ
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві за ₴600 тис. відремонтують ще два кабінети для викладання предмету «Захист України»

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві для майже 40 шкіл закуплять інтерактивні панелі за ₴4,6 млн

Аліна Квітко
новини

Петиція про створення військової адміністрації в Одесі набрала понад 25 тис. голосів

Світлана Іванченко
новини

«Ніхто нікуди не втік. Це і оцінив президент», — Кім прокоментував присвоєння статуса міст-героїв Баштанці та Вознесенську

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Очакові планують за п’ять років оновити системи водопостачання та каналізації: на роботи необхідно ₴969 млн

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Підприємцям Миколаївщини відшкодували понад пів мільярда гривень ПДВ
Платники податків Миколаївщини сплатили до бюджетів понад ₴20 млрд
Спортсмен із Миколаївщини виборов бронзу на чемпіонаті світу з параатлетики

У Миколаєві для майже 40 шкіл закуплять інтерактивні панелі за ₴4,6 млн

У Миколаєві за ₴600 тис. відремонтують ще два кабінети для викладання предмету «Захист України»

5 годин тому

«Миколаївські парки» обіцяють відновити роботу ще двох фонтанів по місту

Альона Коханчук

Головне сьогодні