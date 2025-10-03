Виші Миколаєва отримали від Німеччини мікроавтобуси для студентів з інвалідністю

Німеччина передала мікроавтобуси для вузів Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова та Миколаївський національний аграрний університет отримали мікроавтобуси. Новий транспорт призначений для підвезення студентів з інвалідністю.

Мікроавтобуси передали партнери федеральної землі Нижня Саксонія (Німеччина), повідомили у Миколаївській ОВА.

Німеччина передала мікроавтобуси для вузів Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА Німеччина передала мікроавтобуси для вузів Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА

Зазначається, що співпраця Миколаївщини з Нижньою Саксонією розпочалася у лютому 2024 року, коли було підписано спільну заяву про наміри партнерського співробітництва. Документ передбачає розвиток взаємодії в освітній, соціальній, інфраструктурній та відновлювальній сферах.

У межах цієї програми область уже отримала дев’ять автобусів для освітніх, культурних і спортивних закладів, десять службових авто для поліцейських офіцерів громад, десять мікроавтобусів для дітей з особливими потребами, два самоскиди LKW Kipper DAF та іншу допомогу.

Німеччина передала мікроавтобуси для вузів Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА Німеччина передала мікроавтобуси для вузів Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА

