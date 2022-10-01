— 25 вересня, за відмову проголосувати, зі свого будинку озброєними військовими РФ у присутності жінок, які носили урни для голосування та списки, викрадено подружжя каховчан Сибірського Владислава Олександровича, 1992 року народження та Сибірську Ганну Геннадіївну, 1990 року народження. На данний час місцезнаходження Владислава Сибірського та Ганни Сибірської невідоме, — йдеться в повідомленні.

Про схожий випадок сьогодні вже повідомляла Нацполіція в Херсонській області — в заручниках у росіян опинилися 3 волонтерів.

Наприкінці вересня правоохоронці також розповідали, що в Херсонській області російські окупанти викрали вісьмох жителів.

Сьогодні зранку росіяни також взяли у заручники директора Запорізької АЕС Ігора Мурташова. У МАГАТЕ вже почали перевірку цього випадку. Раніше повідомлялося, Україна вже кілька разів була за крок від аварії на Запорізькій АЕС через дії російської армії біля українських цивільних ядерних об'єктів.