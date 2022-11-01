За прошедшие сутки противник нанес 60 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары противника подверглись районам более 50 населенных пунктов, в том числе Соледар, Угледар, Яковлевка, Веселое Донецкой области, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании сил обороны Украины на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг продолжает обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Республика Белоруссия поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины. Российская федерация продолжает опрокидывание отдельных подразделений на территорию республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных беспилотных летательных аппаратов с территории республики Беларусь.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Гатище, Стрелка и Ветеринарное;

на Купянском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кучеровка, Стельмаховка, Мясожаровка, Петропавловка;

на Лиманском направлении – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Раздолевка, Спорное, Григоровка и Берестово;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Зеленополье, Клещиевка, Бахмут, Бахмутское и Соледар;

на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Красногоровка, Первомайское и Невельское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Полтавка, Ольговское, Малиновка, Павловка, Новоданиловка.

На Южнобугском направлении огневого поражения потерпели районы более двадцати населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 14 ударов. Под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, опорные пункты и позиции комплексов противовоздушной обороны противника. На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили 4 вертолета, 2 БпЛА и 45 вражеских крылатых ракет.

Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что утром 31 октября российские войска выпустили по Украине большое количество ракет. Во всех областях была объявлена воздушная тревога.

Армия РФ ударила по объектам критической инфраструктуры в Киеве, Харьковской, Черкасской и Запорожской областях.

В столице в результате ударов РФ по энергоинфраструктуре Украины 80% потребителей остаются без воды.

Вместе с тем, утром 31 октября украинские защитники уничтожили 44 ракеты из около 50, выпущенных армией РФ по критической инфраструктуре Украины.

Одна из ракет, которую россияне выпустили утром 31 октября по территории Украины, внезапно сменила курс и развернулась в сторону, из которой летела.

В Украине из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии.