В течение суток 17 ноября российским обстрелам подвергся Николаевский район. Российские войска нанесли удары в окрестностях Куцурубской громады.

Об этом сообщает Николаевская областная военная администрация.

17 ноября в 09:45 враг наносил удары из реактивных систем залпового огня за пределами населенного пункта Куцурубской громады. Разрушений и пострадавших нет.

«В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно», — говорится в сообщении.

Напомним, вчера российские войска нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре в Изюмском районе Харьковской области. В результате удара пострадали три человека.

Также утром 17 ноября российские войска нанесли ракетный удар по одному из предприятий в Днепре, в результате чего там вспыхнул сильный пожар, пострадали 14 человек.

Ранее сообщалось, что российские войска осуществляют атаки по украинской добыче. Также они бомбят предприятия, в частности, избивают по Южному машиностроительному заводу.