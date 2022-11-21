Жительница Вознесенска Николаевской области подозревается в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины. 55-летней женщине доложено о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской области.

При процессуальном руководстве Вознесенской окружной прокуратуры

По данным следствия, подозреваемая, с марта по сентябрь 2022 года, в «Одноклассниках» активно публиковала сообщения, в которых содержались оправдывающие, отрицавшие и признававшие правомерной агрессию РФ против Украины материалы.

Досудебное расследование осуществляется следователями Вознесенского районного управления полиции по оперативному сопровождению сотрудников управления СБУ в области.

В случае доказательства вины ей грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, что в Певрмайске Николаевской области следователи сообщили женщине о подозрении за поддержку вооруженной агрессии российских оккупантов против Украины.

Также напомним, что в Николаеве будут судить эксдиректора департамента Николаевского городского совета и директора предприятия, подозреваемых в завладении полумиллиона бюджетных денег.

Ранее суд приговорил к 15 годам заключения 72-летнюю жительницу Николаева, которая передавала российскому куратору данные о размещении подразделений ВСУ. Это первый приговор во время войны в указанной категории производств на Николаевщине.

Также двоих жительниц Южноукраинска подозревают в поддержке действий российской армии. Они распространяли материалы об оправдывании, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Ранее в Николаеве задержали 72-летнего жителя. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены. Он обещал оккупантам наварить щи, когда они захватят город.