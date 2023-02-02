Недавно четверо подростков, посидев в одной из остановок-укрытий в Николаеве, решили развлечься и сломали кнопку тревоги.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Остановки оборудованы камерами видеонаблюдения, потому полицию вызвали мгновенно. И хотя подростки скрылись, их правоохранители нашли и вызвали родителей.

– Кнопку мы заменим. Но на самом деле очень досадно, что такое происходит. В нашем городе достаточно разрушений и истерзанных построек. Эти укрытия и все оборудование у них – собственность общины. После войны мы планируем их разобрать и использовать для строительства бомбоубежищ в учебных заведениях. Именно для этого мы сразу заказывали, чтобы стены остановок соответствовали ДБН. Поэтому надеюсь, что такого больше не повторится. И пусть эти оболтусы поблагодарят, что я не сделал их «известными» на всю страну. Как накажем? Может, пригласим как-нибудь на разбор завалов? – прокомментировал Александр Сенкевич.

Как сообщалось, коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» ранее заключило договор на изготовление 14 конструкций за 15 миллионов 338 тысяч 142 гривны за счет городского бюджета. Таким образом, средняя стоимость одного укрытия составляет 1 миллион 95 тысяч 581 гривна.

В Николаеве на средства городского бюджета изготовили 14 временных укрытий, которые установили рядом с остановками общественного транспорта. Всего же таких планировалось 34. Теперь горисполком решит, заказывать ли хранилища, которые не успели изготовить

Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, почему временные приюты на остановках, изготовленные за деньги горбюджета, стоят именно 1 миллион 95 тысяч гривен.

Напомним, в конце августа стало известно, что в микрорайонах Николаева, которые чаще всего подвергаются вражеским обстрелам, планируют установить остановки-укрытия по примеру Харькова.

Сообщалось, что временные укрытия на средства городского бюджета установят на 34 остановках в Николаеве. Список адресов по ссылке.

Укрытия, которые планируют в скором времени установить на остановках в Николаеве, будут больше и крепче того, которое смонтировали в Корабельном районе, рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.