Більше ₴3 тисяч штрафу за спалювання сухої трави: екологи затримали порушника

Штраф за спалювання сухої трави. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Екологи зафіксували незаконне спалювання сухої трави біля села Їжицьке Миколаївської області. Порушника притягнули до адміністративної відповідальності.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що інспектори провели роз'яснювальну роботу про небезпеку таких дій.

Крім того, порушника зобов'язали сплатити штраф у розмірі 3060 гривень.

В інспекції нагадують, що спалювання сухої трави не тільки шкодить навколишньому середовищу, але й може спричинити масштабні пожежі та забруднення повітря.

Раніше, державні інспектори склали три адміністративні протоколи за незаконну вирубку дерев біля села Михайло-Ларине на Миколаївщині.

Крім того, миколаївці просять комунальні служби прибрати по місту сухі дерева та гілки, які створюють загрозу виникнення аварійних ситуацій.

Нагадаємо, в Інгульському районі Миколаєва планували витратити 13,1 мільйонів гривень на прибирання опалого листя та ліквідацію несанкціонованих звалищ протягом 2024 року.

Нагадаємо, що департамент ЖКГ Миколаївської міської ради планував витратити 1 мільйон 680 тисяч гривень на утримання майданчику для зберігання опалого листя, що розташований у глиняному кар'єрі поруч з міським цвинтарем поблизу села Мішково-Погорілове.