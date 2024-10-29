$74 тисячі готівкою: в Одесі затримали лікаря, якого підозрюють у підробці документів для ухиляння від армії

В Одесі затримали лікаря, якого підозрюють у підробці медичних документів та оформленні фіктивних груп інвалідності для військових та військовозобов'язаних. Він працював у змові зі службовцями медико-соціальної експертної комісії.

Про це повідомили в Офісі Генеральної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, лікар підробляв медичну документацію, фіксуючи неіснуючі хвороби. А також через посередника отримував гроші за оформлення групи інвалідності для ухилення від мобілізації та служби в армії.

У відомстві повідомили, що під час обшуків були вилучені медичні документи, а також готівка — 74 тисячі доларів та 12,5 тисяч гривень.

В Одесі затримали лікаря, які фальсифікував медичні документи. Фото: пресслужба Генпрокуратури В Одесі затримали лікаря, які фальсифікував медичні документи. Фото: пресслужба Генпрокуратури

Крім цього, у будівлі Одеського обласного центру медико-соціальної експертизи правоохоронці затримали двох військових, які перебували в розшуку за самовільне залишення військової частини. Вони намагались оформити фіктивну інвалідність. Їх доставили до Військової служби правопорядку.

Також були затримані п’ять осіб призовного віку, що знаходилися в розшуку за фактом ухилення від військової служби, яких доставлено до РТЦК та СП.

Підозрюваному лікарю висунули обвинувачення в отриманні неправомірної вигоди, а слідчі дії проводить Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, що Уряд назначив аудит пенсій по інвалідності серед посадовців, а спецгрупа перевірить рішення МСЕК.

Крім того, що керівництво податкової перевірили на наявність статусів осіб з інвалідністю, за результатами — 16 посадовців звільняються.

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.

Нагадаємо, що 22 жовтня стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО.

Згодом Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, що Генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку через скандали про отриманням інвалідності прокурорами.

Зазначимо, що в указі оприлюдненому на сайті Офісу президента зазначено, що Міністерство охорони здоров'я України спільно з Міністерством цифрової трансформації повинні підготувати і подати на розгляд Кабінету Міністрів план цифровізації всіх етапів роботи медико-соціальних експертних комісій протягом двох тижнів.

Також стало відомо, що в Україні планують замінити медико-соціальні експертні комісії новою європейською моделлю.

Крім того, голова СБУ повідомив Василь Малюк, що 64 посадовця МСЕК отримали підозру, а 4 тисячі висновків про інвалідність скасували.

Як повідомлялось, в міністерство охорони здоров’я України скасували рішення про встановлення інвалідності 74 військовозобов’язаним після перевірок Хмельницької медико-соціальної експертної комісії.

Нагадаємо, на Миколаївщині 12 прокурорів мають статус особи з інвалідністю.

Раніше, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що не планує подавати у відставку через ситуацію з МСЕК.

Після того, Віктор Ляшко розповів, що згідно з новим законопроєктом, медико-соціальна експертиза буде проводитися в кластерних та надкластерних лікарнях.