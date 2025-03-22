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На Миколаївщині за добу сталось 7 пожеж у житловому секторі та 10 — на відкритих територіях

Пожежі на Миколаївщині 21 березня. Фото: ДСНСПожежі на Миколаївщині 21 березня. Фото: ДСНС

У Миколаївській області, минулої доби, 21 березня, вогнеборці загасили 17 пожеж, сім з них сталось у житловому секторі.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Зазначається, що у Новому Бузі загорівся сарай на території приватного домоволодіння. Крім цього, у Миколаєві загасили пожежу домашніх речей в кімнаті одноповерхового житлового кооперативу. Вогонь знищив диван.

Вчора виникла пожежа в кімнаті приватного житлового будинку в селі Козирка Радсадівської громади. До прибуття рятувальників, сусіди вивели власника будинку на свіже повітря, від госпіталізації постраждалий відмовився. Пожежа знищила меблі та речі домашнього вжитку. 

Також рятувальники ліквідували пожежу автомобіля ВАЗ 2106 по вулиці Самойловича у Миколаєві. Пошкоджено відсік двигуна.

Крім цього, 10 разів палав очерет, суха трава та сміття. Вогонь охопив відкриті місцевості на площі понад 9 гектарів у всіх районах Миколаївщини.

Пожежі на Миколаївщині 21 березня. Фото: ДСНСПожежі на Миколаївщині 21 березня. Фото: ДСНС
Пожежі на Миколаївщині 21 березня. Фото: ДСНСПожежі на Миколаївщині 21 березня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 20 березня та в ніч на 21 березня в Миколаївській області зафіксували 14 пожеж, більшість із яких сталася у приватному секторі. На одній із них загинула жінка.

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