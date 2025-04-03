Пʼять разів горіла суха трава на Миколаївщині за добу
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- Марія Хаміцевич
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8:47, 03 квітня, 2025
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Минулої доби рятувальники Миколаївщини п’ять разів виїжджали на ліквідацію займань у природних зонах області. Загалом вогонь знищив понад 5 гектарів сухої трави, очерету та сміття.
Про це 3 квітня повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області,
Пожежі виникли в селах Миролюбівка, Нечаяне, Крива Пустош, а також у Баштанці та Миколаєві.
В одному випадку вогонь від палаючого сміття перекинувся на дах сараю біля приватного будинку. Рятувальникам вдалося оперативно загасити займання, не допустивши масштабних руйнувань.
Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.
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