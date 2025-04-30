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У Миколаєві горів торговельний центр: евакуювали понад 160 людей

Пожежа у торговельному центрі, фото: ДСНСПожежа у торговельному центрі, фото: ДСНС

Вранці у Заводському районі Миколаєва сталася пожежа в приміщенні двоповерхового торговельного центру.

На місце події оперативно прибули рятувальники кількох підрозділів, спецтехніка та газодимозахисна служба, повідомили у ДСНС Миколаївської області.

Через щільне задимлення з будівлі евакуювали 158 відвідувачів, ще вісьмох вивели рятувальники. Медична допомога нікому не знадобилась.

Осередок займання виявили на першому поверсі. Пожежу площею 20 квадратних метрів вдалося швидко локалізувати та не допустити її поширення на суміжні магазини. Причини загоряння з’ясовуються.

Нагадаємо, що сьогодні під ранок поблизу Баштанки загорілось сміттєзвалище. Площа займання сягнула 1,5 гектара.

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