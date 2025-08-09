З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали понад 1500 людей

Журналісти показали, як евакуюють мешканців херсонського «Острова». Фото: МОСТ

У Херсоні триває евакуація з мікрорайону Корабел, який місцеві називають Островом. За дев’ять днів звідти вивезли 1536 людей, серед яких 56 дітей і 150 маломобільних громадян.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Він зазначив, що сьогодні з мікрорайону евакуювали ще 125 людей, з них 9 — маломобільні.

«Усім евакуйованим надається допомога з комфортним розселенням, а також повний супровід в оформленні статусу внутрішньо переміщеної особи та інших виплат. За бажанням, організовується безкоштовний виїзд до інших регіонів України», — зазначив Ярослав Шанько.

Нагадаємо, у Херсоні через російські обстріли пошкоджений Острівський міст, що з’єднує мікрорайон Корабел з іншими районами міста. Проїзд можливий, але рух ускладнений.

Раніше повідомлялось, що російські війська намагаються ізолювати мікрорайон Корабел від решти Херсона. Для цього вони обстрілюють міст через річку Кошеву, який з’єднує острівну частину міста з материком.

Також журналісти показали, як триває масштабна евакуація місцевих жителів — попри постійні обстріли та атаки дронів. Наразі у районі відсутнє газопостачання, однак є електроенергія та вода.