З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали ще 29 людей

Жителі мікрорайону Корабел після евакуації. Фото: «Суспільне Херсон», Олександр Корняков

Із херсонського мікрорайону Корабел продовжують вивозити місцевих жителів.

Станом на 18:00 неділі евакуювали ще 29 людей, серед яких двоє маломобільних, яким допомогли під час транспортування.

Як повідомили в Херсонській міській військовій адміністрації, усі евакуйовані отримують допомогу з розселенням, оформленням статусу внутрішньо переміщених осіб та належних виплат. За бажанням, їм організовують безкоштовний переїзд до інших областей України.

Загалом з району Острів уже виїхали 1565 людей, серед них 56 дітей і 152 маломобільних громадянина.

Нагадаємо, у Херсоні через російські обстріли пошкоджений Острівський міст, що з’єднує мікрорайон Корабел з іншими районами міста. Проїзд можливий, але рух ускладнений.

Раніше повідомлялось, що російські війська намагаються ізолювати мікрорайон Корабел від решти Херсона. Для цього вони обстрілюють міст через річку Кошеву, який з’єднує острівну частину міста з материком.

Також журналісти показали, як триває масштабна евакуація місцевих жителів — попри постійні обстріли та атаки дронів. Наразі у районі відсутнє газопостачання, однак є електроенергія та вода.