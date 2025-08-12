На Миколаївщині за півроку зафіксували 38 випадків сальмонельозу. Фото: iStock

Миколаївській області протягом першого півріччя 2025 року зареєстрували 38 випадків захворювання на сальмонельоз. Це на сім випадків менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомив Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Водночас серед дітей спостерігається незначне зростання кількості захворювань. У 2025 році за цей період зафіксували 12 випадків серед неповнолітніх, тоді як у 2024 році їх було 11.

Сальмонельоз — це гостра інфекційна хвороба, збудником якої є бактерії роду Salmonella. Найчастіше джерелом зараження є вживання неякісних або недостатньо термічно оброблених продуктів — особливо м’яса, яєць, молочних виробів.

Основними симптомами захворювання є:

• Підвищення температури

• Нудота, блювання

• Біль у животі

• Діарея

• Загальна слабкість

Медики наголошують, що при появі подібних ознак слід негайно звертатися до лікаря, оскільки самолікування може призвести до небезпечних ускладнень.

Для зменшення ризику зараження спеціалісти радять суворо дотримуватися правил особистої гігієни, ретельно мити руки перед приготуванням та вживанням їжі, уникати споживання сирих яєць і м’яса, зберігати продукти у холодильнику та не купувати харчі на стихійних ринках. Особливу увагу медики закликають приділяти раціону дітей, адже вони є більш вразливими до перебігу цієї інфекції.

