З початку повномасштабної війни викрили понад 200 агентів РФ, серед них понад 50 військових

В Україні викрили понад 200 агентів РФ від початку повномасштабної війни. Фото: СБУ

Від початку повномасштабного вторгнення воєнна контррозвідка СБУ викрила 207 агентів російських спецслужб, які збирали дані про Сили оборони та військові об’єкти України.

Як повідомили в СБУ, серед викритих — 52 чинні військовослужбовці. Вироки вже отримали 44 зрадники — від 12 до 15 років позбавлення волі.

Наприклад, 15 років тюрми призначили колишньому командиру підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ, який передавав окупантам плани бойових операцій українських спецпризначенців у тилу ворога. Його затримали восени 2024 року та вилучили засоби зв’язку з доказами контактів із куратором з ГРУ РФ.

Лише у 2025 році військова контррозвідка СБУ ліквідувала три агентурні мережі. На Запоріжжі викрили групу, до якої входили мобілізований та настоятель місцевого храму УПЦ МП. Вони наводили російські авіабомби на позиції українських військ та вербували нових співучасників.

На Одещині затримали чотирьох агентів ФСБ разом із керівником групи. Вони коригували повітряні удари по складах зі зброєю та розвідали позиції української ППО.

Також на Львівщині викрили жінку, яка передавала координати для атак по аеродромах із бойовими гелікоптерами.

