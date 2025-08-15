Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Миколаєві сталася пожежа у квартирі: постраждалого чоловіка госпіталізували

Ілюстраційне фото: ДСНСУ Миколаєві загорілась квартира. Ілюстраційне фото: ДСНС

Вдень 15 серпня в Центральному районі Миколаєва загорілося на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

За даними рятувальників, горіли балкон та кімната однієї з квартир. Існувала загроза поширення вогню на балкон поверхом вище.

Під час розвідки у помешканні вогнеборці виявили 58-річного чоловіка. Його винесли на свіже повітря, після чого швидка допомога госпіталізувала постраждалого до лікарні з попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння».

Пожежу на площі 15 квадратних метрів ліквідували. Завдяки оперативним діям рятувальників вогонь не поширився на сусідні квартири. Причини займання встановлюються.

Нагадаємо, влітку 2025 року на Миколаївщині зафіксовано велику кількість пожеж на відкритих територіях та у лісах.

Лише з 8 по 15 серпня вигоріло близько 240 гектарів сухої трави та сміття:

• 11 серпня – у Андріївському лісовому урочищі загорівся хвойний та листяний настил. Дим було видно навіть за 50 кілометрів від Миколаєва. Згоріло близько 40 гектарів

• 13 серпня – у Веселинівській громаді загорівся Варюшинський ліс (близько 2000 кв. м), пожежу швидко ліквідували.

• 15 серпня – у Корабельному районі Миколаєва на відкритій території приватного секторузагорілася суха трава. Під час пожежі постраждала літня жінка. Загалом за цю добу на території області зафіксували 42 пожежі, з них 36 на відкритих територіях, 6 – біля житлових будинків. Вогонь знищив майже 40 гектарів сухої трави, пожнивних залишків, очерету та сміття. Учора полум’я підійшло впритул до приватних будинків: згоріли 4 сараї, ще 2 пошкоджено.

