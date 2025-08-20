Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    20 серпня, 2025

  • 19°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 20 серпня , 2025 середа

  • Миколаїв • 19° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині обстріли пошкодили будинок і спричинили пожежі

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті», для ілюстраціїНаслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті», для ілюстрації

У вівторок, 19 серпня близько 13:22 російська артилерія вдарила по Куцурубській громаді Миколаївщини.

Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, у селі Дмитрівка було пошкоджено житловий будинок та сталася пожежа на подвір’ї, яку рятувальники швидко загасили.

Вночі 20 серпня, о 02:42, ворог обстріляв Первомайську громаду з реактивних систем залпового вогню. На відкритій території спалахнула пожежа, її також оперативно ліквідували. Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, минулої доби російські війська також атакували Миколаївську область. В одному із сіл було пошкоджено приватний будинок.

Останні новини про: Війна в Україні

Швейцарія не буде арештовувати Путіна, якщо він приїде в країну на мирні переговори
Путін запропонував Трампу провести зустріч із Зеленським у Москві, — медіа
Росіяни атакували припортову інфраструктуру Одещини: є постраждалий
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві вручили підозри директору КП «ГДМБ» та керівнику компанії, яка постачала їм світлове обладнання

Аліса Мелік-Адамян
новини

Імпорт обладнання збільшився, експорт олій впав: зовнішня торгівля Миколаївщини у цифрах

Світлана Іванченко
новини

У мерії Миколаєва наполягають, що План доброчесності писали «прозоро»: На сайті була інформація

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Документ зʼявився з-під ковдри», — громадська рада при мерії Миколаєва розкритикувала План доброчесності міськради

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Одещині частіше затримують зарплати працівникам, ніж на Миколаївщині

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни атакували припортову інфраструктуру Одещини: є постраждалий
Путін запропонував Трампу провести зустріч із Зеленським у Москві, — медіа
Швейцарія не буде арештовувати Путіна, якщо він приїде в країну на мирні переговори

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Росіяни атакували припортову інфраструктуру Одещини: є постраждалий

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay