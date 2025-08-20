На Миколаївщині обстріли пошкодили будинок і спричинили пожежі
8:10, 20 серпня, 2025
У вівторок, 19 серпня близько 13:22 російська артилерія вдарила по Куцурубській громаді Миколаївщини.
Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, у селі Дмитрівка було пошкоджено житловий будинок та сталася пожежа на подвір’ї, яку рятувальники швидко загасили.
Вночі 20 серпня, о 02:42, ворог обстріляв Первомайську громаду з реактивних систем залпового вогню. На відкритій території спалахнула пожежа, її також оперативно ліквідували. Жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, минулої доби російські війська також атакували Миколаївську область. В одному із сіл було пошкоджено приватний будинок.
