На Миколаївщині обстріли пошкодили будинок і спричинили пожежі

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті», для ілюстрації

У вівторок, 19 серпня близько 13:22 російська артилерія вдарила по Куцурубській громаді Миколаївщини.

Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, у селі Дмитрівка було пошкоджено житловий будинок та сталася пожежа на подвір’ї, яку рятувальники швидко загасили.

Вночі 20 серпня, о 02:42, ворог обстріляв Первомайську громаду з реактивних систем залпового вогню. На відкритій території спалахнула пожежа, її також оперативно ліквідували. Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, минулої доби російські війська також атакували Миколаївську область. В одному із сіл було пошкоджено приватний будинок.