Жителька Очакова віддала шахрайці понад ₴20 тисяч за сувенірні банкноти

Поліцейські затримали жительку Миколаївщини, яку підозрюють у шахрайстві. За версією слідства, вона представилася працівницею державної установи та обміняла у мешканки Очакова справжні гроші на сувенірні банкноти.

За даними Нацполіції Миколаївської області, 78-річна жінка віддала шахрайці 2 тисячі гривень у іноземній валюті та 18 тисяч гривень готівкою. Після звернення жінки до поліції оперативники встановили особу підозрюваної. Вона планувала виїхати з області, але її затримали.

40-річній жінці повідомили про підозру за частиною 2 статті 190 КК України («Шахрайство»). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Поліція просить громадян, які постраждали від дій цієї особи, звертатися за номером 102 або до найближчого відділення поліції.

