Жителька Очакова віддала шахрайці понад ₴20 тисяч за сувенірні банкноти

Жінка, яку підозрюють у шахрайстві. Фото: НацполіціяЖінка, яку підозрюють у шахрайстві. Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали жительку Миколаївщини, яку підозрюють у шахрайстві. За версією слідства, вона представилася працівницею державної установи та обміняла у мешканки Очакова справжні гроші на сувенірні банкноти.

За даними Нацполіції Миколаївської області, 78-річна жінка віддала шахрайці 2 тисячі гривень у іноземній валюті та 18 тисяч гривень готівкою. Після звернення жінки до поліції оперативники встановили особу підозрюваної. Вона планувала виїхати з області, але її затримали.

40-річній жінці повідомили про підозру за частиною 2 статті 190 КК України («Шахрайство»). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Поліція просить громадян, які постраждали від дій цієї особи, звертатися за номером 102 або до найближчого відділення поліції.

Фото: НацполціяФото: Нацполція
Фото: НацполціяФото: Нацполція
Фото: НацполціяФото: Нацполція

Нагадаємо, у Миколаєві жінка стала жертвою шахраїв, які представилися працівниками банку та переконали її перевести на картку більше 100 тисячі гривень.

