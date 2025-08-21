37 пожеж за добу: на Миколаївщині горіли поля, трава та будинок після обстрілу
- Марія Хаміцевич
16:13, 21 серпня, 2025
Протягом доби, 20 серпня та вночі 21 серпня у Миколаївській області зареєстрували 37 пожеж. Деякі з них виникли через обстріли російських військ.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
У Куцурубській громаді через обстріл загорівся житловий будинок. Пожежу площею 40 квадратних метрів загасили рятувальники. Постраждалих немає.
Також горіла суха трава, сміття, кущі та пожнивні залишки на відкритих територіях і в приватному секторі. Загальна площа пожеж перевищила 60 гектарів. Найбільша займала 28 гектарів — горіли поля з соняшником та пожнивні залишки. До гасіння залучали рятувальників і місцеві пожежні команди.
Нагадаємо, що вчора вдень неподалік сміттєзвалища біля Мішково-Погорілівської громади сталася велика пожежа. Дим було видно з різних районів Миколаєва.
Слід зазначити, що від початку 2025 року на території Миколаївської області сталося 3195 пожеж, 70% з яких (2206 пожеж) — на відкритих територіях.
