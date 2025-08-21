Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

37 пожеж за добу: на Миколаївщині горіли поля, трава та будинок після обстрілу

Ліквідація пожеж у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожеж у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом доби, 20 серпня та вночі 21 серпня у Миколаївській області зареєстрували 37 пожеж. Деякі з них виникли через обстріли російських військ.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У Куцурубській громаді через обстріл загорівся житловий будинок. Пожежу площею 40 квадратних метрів загасили рятувальники. Постраждалих немає.

Також горіла суха трава, сміття, кущі та пожнивні залишки на відкритих територіях і в приватному секторі. Загальна площа пожеж перевищила 60 гектарів. Найбільша займала 28 гектарів — горіли поля з соняшником та пожнивні залишки. До гасіння залучали рятувальників і місцеві пожежні команди.

Ліквідація пожеж у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожеж у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини
Ліквідація пожеж у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожеж у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини
Ліквідація пожеж у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожеж у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що вчора вдень неподалік сміттєзвалища біля Мішково-Погорілівської громади сталася велика пожежа. Дим було видно з різних районів Миколаєва.

Слід зазначити, що від початку 2025 року на території Миколаївської області сталося 3195 пожеж, 70% з яких (2206 пожеж) — на відкритих територіях.

КП «Парки» в цьому році витратили ₴200 тис. на облаштування автополиву — це вдвічі менше, ніж на новий одяг працівників

«Ваш експерт не пішов ніжками по Миколаєву, а оцінював з Києва», — директор облтепло Логвінов розкритикував аудити доброчесності від ЄС

На Миколаївщині від початку року сталося більше 3 тисяч пожеж: «Люди підпалюють стерню, а вітер розносить вогонь»

Ще 2 КП Миколаєва пройшли «перевірку доброчесності», але публічно звіти аудиторів недоступні

Забутий символ Миколаєва: в якому стані перебуває парк «Народний сад»

КП «Парки» в цьому році витратили ₴200 тис. на облаштування автополиву — це вдвічі менше, ніж на новий одяг працівників

«Ваш експерт не пішов ніжками по Миколаєву, а оцінював з Києва», — директор облтепло Логвінов розкритикував аудити доброчесності від ЄС

Зеленський вважає, що росіянам не потрібен Кінбурн після завершення війни

