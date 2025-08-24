Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  неділя

    24 серпня, 2025

  24 серпня , 2025 неділя

Росія обстріляла 25 населених пунктів Херсонщини: загинула людина, двоє поранених

Наслідки російського обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки російського обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Російські військові минулої доби обстріляли 25 населених пунктів Херсонської області. Загинула людина, двоє, зокрема дитина, отримали поранення.

Про це 24 серпня повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах області. Пошкоджені багатоповерхівка та три приватні будинки. Військові РФ атакували населені пункти дронами та артилерією.

Нагадаємо, що 23 серпня росіяни також обстрілювали і Миколаївську область, а саме Очаківську громаду. Вони дев’ять разів запускали дрони-FPV по акваторії.

За добу росіяни 9 разів атакували Миколаївщину FPV-дронами
Харків відсвяткував День міста під зоряним небом
Морпіхи за допомогою дронів встановили прапор України на окупованій Херсонщині
