Росія обстріляла 25 населених пунктів Херсонщини: загинула людина, двоє поранених

Наслідки російського обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Російські військові минулої доби обстріляли 25 населених пунктів Херсонської області. Загинула людина, двоє, зокрема дитина, отримали поранення.

Про це 24 серпня повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах області. Пошкоджені багатоповерхівка та три приватні будинки. Військові РФ атакували населені пункти дронами та артилерією.

