На Миколаївщині чоловік спиляв 6 сухих дерев: шкоду оцінили в ₴57 тисяч

На Миколаївщині чоловік спиляв 6 сухих дерев, шкоду оцінили в ₴57 тисяч. Фото: ДержекоінспекціяНа Миколаївщині чоловік спиляв 6 сухих дерев, шкоду оцінили в ₴57 тисяч. Фото: Держекоінспекція

На Миколаївщині у Синюхинобрідській громаді, неподалік села Симиренки, місцевий житель бензопилою спиляв у лісосмузі шість сухих дерев без жодних дозвільних документів. 

Як повідомили у Держекоінспекції, діаметр зрубаних кленів становив від 32 до 61 сантиметрів. 

Порушника оштрафували на 510 гривень. Водночас сума завданої шкоди довкіллю сягнула 57,5 тисяч гривень. Наразі готується позов про відшкодування збитків.

Екологи наголосили, що навіть сухостійні чи повалені дерева є власністю держави. Їхня заготівля дозволена лише за наявності спеціального документа — лісорубного квитка.

Нагадаємо, у центрі Миколаєва КП «Парки» незаконно спиляли гілку дерева, екоінспектори склали протокол.

