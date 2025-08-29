Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    29 серпня, 2025

  • 26.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 29 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 26.4° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Херсоні через обстріл поранені троє людей, в області — двоє загиблих

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція, для ілюстраціїНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція, для ілюстрації

Вночі 29 серпня російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона. Поранені троє цивільних — двоє чоловіків та жінка.

За даними Херсонської міської військової адміністрації, удар стався близько 23:00.

42-річного чоловіка у тяжкому стані доставили до лікарні: він отримав мінно-вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та живота, а також перелом ноги. 72-річний чоловік має уламкові поранення ніг, його стан середньої тяжкості. У 63-річної жінки — травми та уламкові поранення рук, її стан легкий.

За словами очільника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, впродовж минулої доби під ударами перебували 35 населених пунктів області.

Російські війська застосовували артилерію та дрони, били по житлових кварталах. Унаслідок атак двоє людей загинули, дев’ятеро отримали поранення.

Пошкоджені багатоповерховий та сім приватних будинків, господарча споруда, гараж і автомобілі. Також постраждав один із пунктів незламності.

Нагадаємо, що станом на серпень у Херсонській громаді через обстріли російських військ пошкоджені понад 8 тисяч об’єктів.

Останні новини про: Війна в Україні

«Чумак» призупинив будівництво нового заводу на Одещині через війну
Дрони атакували Куцурубську та Очаківську громади: зруйновані приватні будинки
На Херсонщині встановлять антидронові тунелі на шести ділянках доріг, — Прокудін
Реклама

Читайте також:

новини

За два роки на ремонт шкільних укриттів з бюджету Миколаєва витратили ₴37,4 млн

Юлія Бойченко
новини

Домбровська заявила, що не голосувала «за» нову структуру мерії Миколаєва: «Прошу не підписувати рішення»

Світлана Іванченко
новини

Міськрада Миколаєва попросить прокуратуру допитати Федорову: «Вона в курсі усіх розкладів»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Бюджет Миколаєва отримав вже ₴62 млн від продажу комунального майна

Юлія Бойченко
новини

Ільюк пропонує ротацію керівників районів Миколаєва: «Поміняти місцями між собою»

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині встановлять антидронові тунелі на шести ділянках доріг, — Прокудін
Дрони атакували Куцурубську та Очаківську громади: зруйновані приватні будинки
«Чумак» призупинив будівництво нового заводу на Одещині через війну

Сєнкевич задоволений організацією руху в центрі Миколаєва, де паркувальні кишені закрили стовпчиками

За два роки на ремонт шкільних укриттів з бюджету Миколаєва витратили ₴37,4 млн

28 хвилин тому

Дрони атакували дві громади на Миколаївщині: зруйновані приватні будинки

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay