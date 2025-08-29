У Херсоні через обстріл поранені троє людей, в області — двоє загиблих

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція, для ілюстрації

Вночі 29 серпня російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона. Поранені троє цивільних — двоє чоловіків та жінка.

За даними Херсонської міської військової адміністрації, удар стався близько 23:00.

42-річного чоловіка у тяжкому стані доставили до лікарні: він отримав мінно-вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та живота, а також перелом ноги. 72-річний чоловік має уламкові поранення ніг, його стан середньої тяжкості. У 63-річної жінки — травми та уламкові поранення рук, її стан легкий.

За словами очільника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, впродовж минулої доби під ударами перебували 35 населених пунктів області.

Російські війська застосовували артилерію та дрони, били по житлових кварталах. Унаслідок атак двоє людей загинули, дев’ятеро отримали поранення.

Пошкоджені багатоповерховий та сім приватних будинків, господарча споруда, гараж і автомобілі. Також постраждав один із пунктів незламності.

Нагадаємо, що станом на серпень у Херсонській громаді через обстріли російських військ пошкоджені понад 8 тисяч об’єктів.