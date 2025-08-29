У Херсоні російський дрон вбив 66-річного чоловіка

На Херсонщині російський дрон вбив 66-річного чоловіка. Фото: ukrinform.ua

Вранці 29 серпня російські війська вдарили по Дніпровському району Херсона.

Під час атаки з безпілотника загинув 66-річний місцевий житель, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Близько девʼятої ранку російські загарбники атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона. Під ворожий удар потрапив 66-річний чоловік. Він дістав поранення, несумісні з життям», — йдеться в повідомленні.

Минулої доби під обстрілами та дроновими атаками перебували 34 населені пункти Херсонщини. Російські удари були спрямовані по критичній і житловій інфраструктурі, постраждали багатоповерхівка та сім приватних будинків. Також пошкоджені пункт незламності, господарча споруда, гараж та автомобілі. Через російську агресію за останню добу загинули двоє людей, ще дев’ятеро отримали поранення.