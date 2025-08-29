Миколаївського рецидивіста Богомяткова затримали після майже двох років дезертирства — прокуратура просить суд про арешт

Скандально відомого Юрія Богомяткова затримали в Одеській області. Архівне фото: МикВісті

27 серпня в Одеській області затримали миколаївського рецидивіста Юрія Богомяткова, який на початку повномасштабного вторгнення пішов служити до ЗСУ, однак самовільно покинув місце служби.

Таку інформацію озвучив керівник Миколаївської обласної прокуратури під час брифінгу 29 серпня, повідомляють «МикВісті».

Юрія Богомяткова звільнили з-під арешту у березні 2022 року. Однак у травні 2024 року вночі у Миколаєві сталась різанина, де, як виявилось, одним з постраждалих був саме Богомятков.

Коли тоді ж у травні екс-керівника прокуратури Дениса Фальченка спитали про подальшу долю фігуранта кримінальної справи, він відповів, що про його повернення до служби мови не йшло. Рішення мав прийняти суд, який здійснював контроль за Богомятковим.

Проте жодної реакції від Центрального суду не було. Неодноразово миколаївці особисто бачили Юрія Богомяткова у місті. А нещодавно видання «ПН» повідомляло, що в центрі Миколаєва Богомятков порізав собі руку ножем через те, що патрульні склали адмінпротол на його нетверезого друга.

Керівник прокуратури Ігор Домущей на брифінгу 29 серпня.

За словами Ігоря Домущея, наразі Юрій Богомятков перебуває у військовій частині. Прокуратура вже подала клопотання до суду про відновлення кримінального провадження та обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту.

— Богомятков самовільно залишив військову частину. Нами отримано інформацію, що буквально позавчора 27 серпня його затримали співробітники військової служби правопорядку в Одеській області і доставлено у військову частину. Інформацію ми отримали лише сьогодні. Прокурор звернувся до суду з клопотанням про відновлення судового провадження та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки загалом у нас в Центральному суді на розгляді перебуває 4 обвинувальних акти. В одному випадку два обвинувальні акти обʼєднанні в одне провадження, — сказав Ігор Домущей.

Хто такий Юрій Богомятков?

Як відомо, у жовтні 2017 року Юрій Богомятков завдав 15 ножових поранень миколаївському спортсмену. Під час суду Юрій Богомятков неодноразово наносив собі ушкоджень під час розгляду справи. У лютому 2019 року Богомятков вчергове порізав собі вени. До цього в СІЗО він зашив собі рот.

В лютому 2021 року в Миколаєві затримали угруповання здирників, які погрозами вбивства вимагали гроші для наповнення «каси» кримінальних кіл регіону. Правоохоронці задокументували факт вибивання майже 37 тисяч доларів. «НикВести» повідомляли, що серед затриманих був рецидивіст Юрій Богомятков.

У березні 2022 року Центральний районний суд Миколаєва ухвалив рішення звільнити з-під варти рецидивіста Юрія Богомяткова, оскільки той виявив бажання вступити до лав Збройних Сил України. Контроль за виконанням рішення суд залишив за собою.

Юрій Богомятков звинувачується у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України («Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого»), частиною 2 статті 345 КК України («Загроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу») 121 КК України («Умисне тяжке тілесне ушкодження»).

Варто зазначити, що Юрій Богомятков уже був двічі судимий за завдання тяжких тілесних ушкоджень. Він відомий як один із вбивць далекобійника Олега Шевчука: у січні 2013 року група осіб побила Шевчука біля магазину та далекобійник помер від отриманих травм. Поліція затримала чотирьох осіб за підозрою у скоєнні цього злочину, проте прокуратура двох відразу ж відпустила, а двом двом Центральний районний відмовився обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У результаті за вбивство Шевчука засудили лише Богомяткова. Потім засуджений подав заяву про перерахунок терміну його ув'язнення згідно із «законом Савченко», через що звільнився набагато раніше.