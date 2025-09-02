Дрони атакували Ізмаїльський район Одещини: пошкоджена припортова інфраструктура

Російський удар по припортовій інфраструктурі в Ізмаїльському районі 20 серпня. Фото: ДСНС

У ніч з 1 на 2 лютого в Ізмаїльському районі Одещини зафіксували ворожі безпілотники. Вони літали майже над усією територією — від Ізмаїла до Вилкового.

Про це повідомила Ізмаїльська районна державна адміністрація.

Мешканців закликали залишатися в укриттях. Вранці стало відомо, що дрони атакували портову інфраструктуру. У РДА зазначили, що завдяки швидкій реакції вдалося уникнути масштабних руйнувань та жертв. Вогнеборці швидко загасили пожежі.

Нагадаємо, що ночі 20 серпня російські війська також били по Ізмаїльському району. Тоді було пошкоджено припортову та паливно-енергетичну інфраструктуру, а також виробничі приміщення. На місцях ударів виникли масштабні пожежі.