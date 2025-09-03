Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Вісім дронів збили на Миколаївщині вночі: уламки пошкодили будинки

Робота сил ППО. Фото: ukrinform.uaРобота сил ППО. Фото: ukrinform.ua

Уночі у Миколаївській області протиповітряна оборона знищила вісім ударних безпілотників «Shahed 131/136» і безпілотники-імітатори різних типів.

Про це 3 вересня повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Через падіння уламків у Вознесенському районі були пошкоджені два приватні будинки. Обійшлось без постраждалих.

Слід зазначити, що війська РФ обстрілювали Миколаївщину з артилерії та пʼять разів атакували FPV-дронами. За даними ОВА, в селі Дмитрівка, що у Миколаївському районі, також пошкоджені два приватні будинки.

