Вісім дронів збили на Миколаївщині вночі: уламки пошкодили будинки
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
9:17, 03 вересня, 2025
-
Уночі у Миколаївській області протиповітряна оборона знищила вісім ударних безпілотників «Shahed 131/136» і безпілотники-імітатори різних типів.
Про це 3 вересня повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Через падіння уламків у Вознесенському районі були пошкоджені два приватні будинки. Обійшлось без постраждалих.
Слід зазначити, що війська РФ обстрілювали Миколаївщину з артилерії та пʼять разів атакували FPV-дронами. За даними ОВА, в селі Дмитрівка, що у Миколаївському районі, також пошкоджені два приватні будинки.
Останні новини про: Обстріл Миколаївщини
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.