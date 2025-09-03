Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Вибуховий арсенал: з подвір’я миколаївця вилучили 72 артилерійських снаряди

У Миколаєві під час земельних робіт знайшли 64 артилерійських снаряди. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській областіЗ подвір'я миколаївця вилучили 72 артилерійських снаряди. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

Кількість боєприпасів, знайдених на подвір’ї приватного будинку у Корабельному районі, зросла з 63 до 72.

Про це повідомили в ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Нагадаємо, 29 серпня власник будинку викликав рятувальників після того, як під час земляних робіт для встановлення сонячних панелей робітники натрапили на снаряд. Піротехніки ДСНС розпочали обстеження території, виявили та знешкодили 63 артилерійських боєприпаси, знищивши їх контрольованим підривом.

Втім, операцію довелося продовжити. У цьому ж дворі виявили ще 9 вибухонебезпечних предметів. Загалом із ділянки вилучено 72 снаряди часів Другої світової війни.

Усі небезпечні предмети транспортували до безпечного місця та знищили, зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що в Ізмаїлі на Одещині вибухнув снаряд у дворі будинку. Постраждала людина.

