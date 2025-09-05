Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Керівницю одеського аеропорту підозрюють у завданні збитків на понад ₴15,6 млн

КП «Міжнародний аеропорт Одеса». Фото: скриншот з Google mapsКП «Міжнародний аеропорт Одеса». Фото: скриншот з Google maps

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру виконувачці обов’язків генерального директора КП «Міжнародний аеропорт Одеса». За даними слідства, її дії призвели до збитків підприємству на понад 15,6 мільйони гривень.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Зазначимо, що на сайті Одеської міської ради пишуть, цю посаду починаючи з 2017 року обіймає Ольга Макогонюк. Вона є депутаткою міськради восьмого скликання від партії «Довіряй ділам» та входить до комісії з питань планування, бюджету і фінансів міста Одеси.

В.о. генерального директора обіймає Ольга Макогонюк. Фото: Одеська міськрадаВ.о. генерального директора обіймає Ольга Макогонюк. Фото: Одеська міськрада

За версією слідчих, посадовиця умисно не подала заявку до Державіаслужби на сертифікацію аеродрому. Такий документ дозволяв підприємству ще з 2003 року отримувати прибуток від авіакомпаній за зліт, посадку та стоянку літаків.

Замість цього, за даними НАБУ, вона посприяла, аби статус експлуатанта отримала інша приватна компанія. Через це у грудні 2020 року комунальне підприємство втратило право експлуатації аеродрому, а новий власник почав заробляти на наданні послуг авіакомпаніям.

У результаті таких дій територіальна громада Одеси зазнала збитків на понад 15,6 мільйонів гривень.

Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 Кримінального Кодексу України — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, нещодавно Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру бригадному генералу Служби безпеки України Іллі Вітюку. У відомстві це рішення розкритикували і назвали «помстою з НАБУ і САП».

