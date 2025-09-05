Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  пʼятниця

    5 вересня, 2025

У Херсоні 13-річний хлопець велосипедом наїхав на міну

Небезпечна територія в одному з миколаївських лісів. Архівне фото: «МикВісті»Небезпечна територія в одному з миколаївських лісів, фото: «МикВісті»

У Херсоні 13-річний хлопець на велосипеді наїхав на протипіхотну міну. Наразі він перебуває у лікарні.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін.

Підліток наїхав на протипіхотну міну типу «Пелюстка» у Дніпровському районі міста.

У результаті детонації 13-річний хлопець отримав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкові поранення обличчя, грудної клітки та ніг.

Наразі він перебуває у лікарні під наглядом медиків. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Нагадаємо, в Херсонській області внаслідок атаки російського дрона загинув відомий місцевий фермер Олександр Гордієнко.

