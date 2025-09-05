У Херсоні 13-річний хлопець велосипедом наїхав на міну
-
- Юлія Бойченко
-
•
-
23:04, 05 вересня, 2025
-
У Херсоні 13-річний хлопець на велосипеді наїхав на протипіхотну міну. Наразі він перебуває у лікарні.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін.
Підліток наїхав на протипіхотну міну типу «Пелюстка» у Дніпровському районі міста.
У результаті детонації 13-річний хлопець отримав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкові поранення обличчя, грудної клітки та ніг.
Наразі він перебуває у лікарні під наглядом медиків. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.
Нагадаємо, в Херсонській області внаслідок атаки російського дрона загинув відомий місцевий фермер Олександр Гордієнко.
Останні новини про: Мінна безпека
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.