Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • субота

    6 вересня, 2025

  • 22.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 6 вересня , 2025 субота

  • Миколаїв • 22.5° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни атакували Херсонщину: загинули дві людини, серед постраждалих — діти

Чоловік йде вулицею повз руїни, Херсон, серпень 2025 року. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр КорняковНаслідки обстрілів у Херсоні, серпень 2025 року. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

Вдень 5 вересня та вночі 6 вересня російські війська обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки дві людини загинули, ще дві — поранені, з них одна дитина.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися Придніпровське, Антонівка, Садове, Наддніпрянське, Зеленівка, Приозерне, Благовіщенське, Білозерка, Розлив, Надіївка, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Іванівка, Новотягинка, Берислав, Урожайне, Томарине, Монастирське, Червоний Маяк, Дудчани, Качкарівка, Львове, Тягинка, Ольгівка, Миколаївка, Новоолександрівка, Михайлівка, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області.

«Пошкодили багатоповерхівку та вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили приватний автомобіль», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська 5 вересня атакували безпілотником 51-річного жителя села Зміївка на Херсонщині. Чоловік отримав вибухову травму та поранення ноги, його госпіталізували.

Останні новини про: Обстріли

У Херсонській громаді через обстріли РФ пошкоджено понад 8 тисяч об’єктів
ЄС та Британія викликали послів РФ після нічної атаки по Києву
У Києві завершили рятувальні роботи після удару РФ: доля 8 людей невідома
Реклама

Читайте також:

новини

Зараз на стадії проєктування: УКС планує побудувати укриття ще в девʼяти школах та дитсадках Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

В УКС Миколаєва пообіцяли «вживати заходи», щоб побудувати школу за ₴1 млрд, на яку немає грошей у донорів та в бюджеті

Юлія Бойченко
новини

За три роки з Миколаєва поїхало більше 75 тисяч людей — дані мерії

Аліна Квітко
новини

В мерії відзвітували, що роблять для відновлення бізнесу в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

«Стан на критичному рівні», — на заміну частини трамвайних колій у Миколаєві потрібно ₴300 млн

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріли

У Києві завершили рятувальні роботи після удару РФ: доля 8 людей невідома
ЄС та Британія викликали послів РФ після нічної атаки по Києву
У Херсонській громаді через обстріли РФ пошкоджено понад 8 тисяч об’єктів

Зараз на стадії проєктування: УКС планує побудувати укриття ще в девʼяти школах та дитсадках Миколаєва

Юлія Бойченко

На Одещині чоловік викрав авто ТЦК, яке мало везти його на медобстеження

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Росіяни за добу атакували чотири громади Миколаївщини: пошкоджено будинки та автомобіль

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay