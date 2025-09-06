Росіяни атакували Херсонщину: загинули дві людини, серед постраждалих — діти

Наслідки обстрілів у Херсоні, серпень 2025 року. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

Вдень 5 вересня та вночі 6 вересня російські війська обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки дві людини загинули, ще дві — поранені, з них одна дитина.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися Придніпровське, Антонівка, Садове, Наддніпрянське, Зеленівка, Приозерне, Благовіщенське, Білозерка, Розлив, Надіївка, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Іванівка, Новотягинка, Берислав, Урожайне, Томарине, Монастирське, Червоний Маяк, Дудчани, Качкарівка, Львове, Тягинка, Ольгівка, Миколаївка, Новоолександрівка, Михайлівка, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області.

«Пошкодили багатоповерхівку та вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили приватний автомобіль», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська 5 вересня атакували безпілотником 51-річного жителя села Зміївка на Херсонщині. Чоловік отримав вибухову травму та поранення ноги, його госпіталізували.