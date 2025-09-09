Найближчими годинами у Миколаєві та області очікується гроза та сильний вітер, — Гідрометцентр

Миколаїв. Архівне фото «МикВісті»

За прогнозом обласного центру з гідрометеорології, у найближчі години 9 вересня у Миколаєві та області очікується гроза.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Вітер південно-східного напрямку посилиться до 15–20 м/с. Негода триматиметься до кінця дня 9 вересня та протягом доби 10 вересня. У регіоні встановлено перший рівень небезпечності — «жовтий».

Нагадаємо, раніше українська кліматологиня, членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська розповіла, що клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.